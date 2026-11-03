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Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

Jonatan I. está acusado por el homicidio de Matías Gálvez y de las lesiones que sufrió una chica que estaba junto a la víctima.

3 de noviembre 2026 · 13:09hs
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En el Centro de Justicia Penal se realizó la primera audiencia por el crimen de Matías Gálvez

Foto: La Capital / Archivo

En el Centro de Justicia Penal se realizó la primera audiencia por el crimen de Matías Gálvez

El crimen de Matías Gálvez, ocurrido el 23 de octubre pasado en la zona de Vía Honda, hecho en el que también resultó herida de bala una joven mujer que estaba junto a la víctima, tuvo su primera novedad judicial.

Jonatan I., de 20 años, el único sospechoso que está preso por el caso, fue imputado formalmente el lunes como autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en el caso de Gálvez y por tentativa de homicidio de la muchacha que sobrevivió a la balacera.

En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, la jueza de Primera Instancia Melania Carrara convalidó la calificación del caso que había reclamado la fiscal Anabel Cerutti y dispuso que Jonatan I. continúe en prisión preventiva efectiva por el tiempo máximo que establece la ley, es decir dos años, mientras las investigación avanza hacia el juicio.

Cómo fue el crimen en Vía Honda

Según la acusación de la fiscal Cerutti, el 23 de octubre, cuando eran las 7 y cuarto de la tarde, Jonatan I. llegó caminando hasta la zona de Espinosa y Cerrillos, donde se encontraba Gálvez, una joven de 20 años y otro hombre mayor. En ese momento, se produjo una discusión entre esa última persona con un adolescente.

>> Leer más: Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

De acuerdo con fuentes de Fiscalía, en ese instante Gálvez y quienes los acompañaban decidieron retirarse del lugar, pero fue en ese momento en que Jonatan I., se presentó en el lugar, portando un arma de fuego. Según la hipótesis de Fiscalía, con el propósito de ocultar su accionar, el imputado se escondió detrás de un vehículo estacionado y desde allí empuñó su arma y efectuó múltiples disparos contra Gálvez y la chica que estaba junto a él.

La fiscal consideró que Jonatan I. "tuvo toda la intención de matar a Gálvez, en tanto que la joven sufrió lesiones en el flanco izquierdo". La jueza Carrara, en esta etapa del proceso, dio por acreditada la versión de la fiscal y dispuso que el imputado quede tras las rejas mientras la investigación del hecho siga avanzando.

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