"Fue un desastre, tiros para todos lados", dijo un testigo del ataque al velorio donde mataron a un hombre

Jorge Maturano, el hombre de 45 años asesinado el domingo en el barrio Santa Lucía, no pudo tener una despedida en paz. El veorio que se realizaba en una cochería de la zona oeste terminó en tragedia cuando f amiliares y conocidos de la víctima fueron atacados a balazos desde un auto que luego apareció incendiado. Ese ataque se cobró la vida de un muchacho de 35 años que, según allegados, no conocía a Maturano sino que tenía amigos en común.

Rosa M., de 52 años y hermana mayor de Maturano, el hombre al que estaban velando en el momento del ataque, recibió una herida en la cabeza. A Jesica M., de 19 y quien cursa un embarazo de 37 meses, una bala le impactó en la pierna y luego de ser atendida en el Heca fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Si bien quedó fuera de peligro los médicos aconsejaron que permaneciera en observación en el área de maternidad del nosocomio. Diego Emanuel G., de 32 años, fue herido en una pierna, Sergio Hernán R., de 26 años recibió un disparo en el pecho y Gastón A., de 26, en el tobillo derecho.

"Tiros para todos lados"

Este martes por la mañana continuaba el velorio de Maturano en la cochería Colonial. La zona era custodiada por personal del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (GIRI) y otros efectivos de la policía provincial. Con el paso del rato llegaron al lugar amigos de Maturano, a la espera de que el cuerpo del hombre fuera trasladado al Cementerio La Piedad. En ese contexto había mucha incertidumbre en relación al ataque contra la cochería.

"No sabemos que pasó, dicen que él tenía problemas, pero no se sabe más que eso", contó un muchacho que estaba con un grupo en la puerta del lugar y presenció el ataque. "Pero fue un desastre, tiros para todos lados, había chicos en la vereda", agregó. En ese marco aseguraron que la víctima fatal del ataque no conocía a Maturano, sino que tenían amigos en común y que por ese motivo estaba en el velorio. Asimismo dijeron que Latorre vivía en barrio Godoy.

Fuentes policiales indicaron que en un primer momento, luego de la balacera, sospecharon que el ataque había estado dirigido a la otra familia que estaba velando a una mujer, cuyos hijos están presos en la cárcel de Piñero y habían llegado a la cochería para despedir a su madre.

La investigación de este hecho, al igual que el crimen de Maturano, quedó a cargo del fiscal Ademar Bianchini. Por el momento cuentan con el auto utilizado en el ataque, un Peugeot 408, que fue hallado incendiado en la zona de Che Guevara y Chaparro, sobre la colectora de la autopista Rosario - Córdoba. El vehículo había sido robado el 17 de febrero en inmediaciones de 24 de Septiembre y Entre Ríos, cuando dos delincuentes asaltaron a la dueña a mano armada. Además, en la escena del crimen de Latorre el gabinete criminalístico recogió 5 vainas servidas calibre 9 milímetros.

Bronca en Santa Lucía

Fuentes de la investigación indicaron que buscan establecer si Jorge Maturano tenía algún conflicto específico, o bien si era los problemas estaban relacionados a algún familiar y por ese motivo ocurrió el ataque durante el velorio. A su vez, dado que se corrieron rumores que la bronca iba a continuar, la policía dispuso un operativo de control y prevención en la zona del barrio Santa Lucía.

Sobre el crimen de Maturano se sabe que ocurrió a las 2.15 del lunes en la casa de la víctima, ubicada en Macacha Guemes al 2000, barrio Santa Lucía. Hasta allí llegaron varios hombres que, según fuentes policiales, golpearon a la puerta y cuando Maturano se asomó le dispararon al menos seis balazos en el cráneo ,los brazos, los hombres y la espalda.

Maturano tenía antecedentes por robo calificado y una anotación en la policía por haber sido baleado en otra ocasión. Pero no hay hasta el momento un vínculo específico con alguna organización delictiva que pudiera asomar como posible móvil del crimen. En ese marco es que se analizaba la posibilidad de que el conflicto fuera con algún allegado.

Lo cierto es que el barrio Santa Lucía atraviesa días agitados desde hace al menos diez días, cuando en un operativo policial fue detenido un joven de 23 años con armas y cocaína. Ocurrió la madrugada del 9 de febrero en Colombres al 2200, cuando Nicolás Bladimir B. fue interceptado por la policía y aprehendido luego de una persecución. En su mochila, según informó la policía entonces, tenía una pistola calibre 32, dos cajas de municiones calibre 45 y 9 milímetros, más de 140 mil pesos y una bolsa con cocaína y envoltorios fraccionados de la misma sustancia.

En la zona donde fue este procedimiento hay un punto de venta de drogas. Eso trascendió en octubre pasado, en el marco del crimen de Soraya Rubiolo, una adolescente de 16 años asesinada en su casa de Colombres al 2100. En ese contexto los vecinos indicaron a La Capital que a pocos metros funciona un búnker, y el nombre que apareció entonces fue el de Claudio "Morocho" Mansilla como controlador del narcomenudeo en la zona.

"Acá nadie vende si antes no tiene el permiso del Morocho", había dicho en ese entonces una trabajadora social que conocía a la víctima y dialogó con La Capital. Horas después de ese crimen, y en una mecánica similar a lo que ocurrió en el veltorio de Maturano, los familiares de Soraya fueron baleados cuando se aprontaban para salir rumbo a la despedida de la chica.