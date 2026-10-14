El crimen al azar del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

El asesinato ocurrido en febrero de 2023 comenzó a ser juzgado junto a otros tres homicidios en el marco de un conflicto interno en la banda Los Monos

Esta semana comenzó el juicio oral a la banda de Pablo Nicolás Camino , acusado de liderar desde la cárcel federal de Rawson una organización criminal que operó en Rosario entre 2022 y 2023. Se juzgarán cuatro homicidios, entre ellos el crimen al voleo del músico Lorenzo "Jimi" Altamirano , hecho por el cual su madre declaró como testigo en la audiencia de este miércoles.

De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, Pablo Camino fue el jefe de una subestructura de Los Monos que se consolidó en noviembre de 2022 tras una disputa interna con otra facción de la banda cuyos referentes también están privados de la libertad. El principal motivo de ese conflicto fueron los negocios vinculados a la barra brava de Newell's, trasfondo que aparece por ejemplo en el asesinato de Altamirano, víctima ajena de una bronca que corrió los límites de la violencia en la ciudad.

El tribunal compuesto por las juezas Lorena Aronne, Mariana Prunotto y Ana Julia Milicic juzgará a ocho integrantes de la organización de los cuales seis enfrentan un pedido de condena a prisión perpetua. Además de Camino, los fiscales Franco Miatello y Anabel Cerutti pidieron la pena máxima para Antonela Fernández, Carlos Olguín, Carlos Ruiu, Uriel Enrique y Alexis Romero. Mientras que para Axel Núñez y Lucas Castillo solicitaron condenas de 4 años y 6 meses. En total se abordarán cuatro homicidios y otros hechos violentos como balaceras o extorsiones entre los que se destaca el atentado al supermercado Único de la familia de Antonela Rocuzzo.

Pedido de Justicia

Lorenzo "Jimi" Altamirano era artista callejero, hacía malabares en semáforos de la ciudad y también tocaba el bajo en bandas de punkrock. Tenía 28 años cuando el 1º de febrero de 2023 fue secuestrado, subido un auto robado y minutos después asesinado a balazos en una de las puertas del estadio de Newell's. Entre sus prendas había un papel con un mensaje dirigido a presos vinculados a la barra brava del club. Poco después se confirmó que había sido una víctima elegida al azar para hacer de buzón de aquella correspondencia entre criminales.

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Ese episodio cambió de golpe y para siempre la vida de su familia y el camino que se abrió entonces condujo a Liliana, madre de Jimi, a ser testigo en la causa contra una organización criminal. Este miércoles llegó al Centro de Justicia Penal acompañada solo por una psicóloga del Centro de Acceso a la Justicia para dar testimonio sobre el asesinato de su hijo. "Él no tenía nada que ver con esa banda y esos problemas, era ajeno. Esperamos que se haga justicia y que paguen por lo que le hicieron a mi hijo porque no se lo merecía", dijo a La Capital antes de ingresar a la sala de audiencias.

"Nos vinimos a abajo como familia, todavía hasta ahora nos cuesta salir adelante", contó y a la vez aseguró: "Por suerte tuvimos mucha compañía de gente que lo conocía de todos lados, del grupo de la calle, de sus bandas". Liliana también destacó el trabajo del fiscal Luis Schiappa Pietra, que tomó la investigación en un comienzo: "Confié mucho en él, se movió tuvimos resultados muy rápido".

El crimen de Jimi Altamirano

La noche del 1º de febrero de 2023 Jimi ensayó con su banda "Bombas de Rabia" en una sala ubicada en Gálvez al 2300. Pasadas las 21 salió con sus colegas, se acompañaron unas cuadras hasta que pasaron los colectivos y él siguió a pie rumbo a su casa en inmediaciones de Lima y 27 de Febrero. Distintas cámaras de vigilancia de la zona ubicaron su recorrido: a las 22.26 en 27 de Febrero al 2400 y a las 22.32 en la estación de servicios ubicada sobre la misma avenida en el cruce con Ovidio Lagos.

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Un cuarto de hora después, a las 22.48, una cámara de los alrededores del Coloso Marcelo Bielsa captó cuando llegó un Renault Sandero negro y a metros de la puerta 6 lo obligaron a bajar para después matarlo a balazos. Otras cámaras habían tomado, aunque con menor precisión, el instante en el que momentos antes lo interceptaron en la calle y lo subieron de los pelos a ese mismo auto. El vehículo, que había frenado por la avenida Morcillo al 2000, escapó por la misma calle en dirección a Ovidio Lagos y minutos más tarde fue hallado a dos kilómetros de distancia en Latzina al 2900, una de las calles curvas del barrio Carlos Casado.

Entre las prendas de Jimi los investigadores hallaron un papel con un mensaje: "Damián Escobar, Leandro Vinardi y Gerardo Gómez dejen de sacar a los chicos del club para tirar tiros en Rosario”. Para la Fiscalía el asesinato tuvo como contexto una disputa desatada a fines de 2022 hacia el interior de la banda Los Monos, a partir de una deuda de 60 mil dólares por una carga de drogas que nunca se pagó. De un lado apareció la alianza de Camino con Leandro "Gordo" Vilches y Rodolfo "Eri" Massini y del otro el grupo compuesto por el Toro Escobar y el Pollo Vinardi, destinatarios del mensaje para el cual usaron el cuerpo de Jimi como buzón.

Otros homicidios

Otro de los crimenes que aborda el juicio es el de Jorge Gustavo Maturano, de 45 años, asesinado en su casa del barrio Santa Lucía. La investigación determinó que Pablo Camino fue el instigador: dio la orden a Antonela Fernández, quien primero fue a la vivienda de pasaje 1752 al 2000 a identificar al objetivo. Luego, ya sobre la madrugada del 20 de febrero de 2023, dos personas en moto llegaron a la casa, llamaron a Maturano y cuando el hombre se asomó lo acribillaron a tiros.

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Horas después, a plena tarde del mismo día, Pablo Latorre, de 35 años, fue asesinado a tiros mientras cuando estaba en el velorio de Maturano en Teniente Agnetta al 1700. La Fiscalía también ubicó a Camino como instigador y a Alexis Romero como uno de los autores materiales del ataque ejecutado desde un Peugeot 408. La víctima no era un objetivo puntual de la balacera, la orden fue disparar contra quienes estaban en la vereda de la sala velatoria.

A los pocos días fue asesinado Victorio Benjamín Echavarría, de 25 años, quien era parte de la banda pero había manifestado su intención de apartarse. El 1º de marzo de 2023 llegó en auto con otros miembros del grupo a la zona de Amenábar al 6200, donde tenían planeado realizar una amenaza. Cuando Echavarría se adelantó fue acribillado a traición y junto a su cuerpo dejaron un mensaje destinado a un hombre que vivía en esa cuadra. La Fiscalía determinó que Carlos Ruiu condujo el auto y que Antonela Fernández fue una d elas organizadoras de la emboscada.

Tiros al supermercado de los Rocuzzo

La Fiscalía encuadró a los acusados en una asociación ilícita liderada por Camino, con Antonela Fernández y Carlos Olguín como organizadores. En tanto Carlos Ruiu, Ignacio Núñez, Lucas Castillo y Mateo Bommer (condenado recientemente) fueron considerados miembros. La misma funcionó entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, cuando finalmente fue aprehendida Fernández.

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Con la disputa con la otra facción de Los Monos como trasfondo, la banda también estuvo detrás de otros sucesos violentos que se abordarán en el juicio. Entre ellos figura la balacera contra el supermercado Único de Lavalle al 2500, perteneciente a la familia de Antonella Rocuzzo, pareja de Lionel Messi. Un hecho ejecutado con el fin de generar conmoción pública y exponer a la barra brava de Newell's, contexto que quedó expuesto desde un principio por el mensaje hallado en la escena del hecho.

La Fiscalía también consideró a Pablo Camino como instigador de esa balacera, ocurrida la madrugada del 2 de marzo de 2023. Sin embargo la investigación no pudo determinar quiénes fueron los autores materiales del ataque. Por el momento se sabe que dos hombres llegaron en moto, uno de ellos se bajó, dejó una nota amenazante, disparó doce veces con una pistola 9 milímetros y volvió al rodado para escapar en contramano.