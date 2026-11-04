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Litto Nebbia vuelve a Contraviento con doble función: covers rosarinos y clásicos

El artista rosarino se presenta en el centro cultural de Rodríguez 721 para su nuevo espectáculo de música

4 de noviembre 2026 · 16:51hs
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Litto Nebbia vuelve a Contraviento

Centro Cultural Contraviento

Litto Nebbia vuelve a Contraviento

El legendario músico rosarino Litto Nebbia, considerado uno de los fundadores indiscutidos del rock nacional argentino, ofrecerá dos noches consecutivas de pura magia musical en el Centro Cultural Contraviento.

Con más de cinco décadas de trayectoria y un catálogo inagotable que marcó a fuego la identidad cultural del país, el maestro presentará dos propuestas artísticas completamente diferentes en el centro cultural de Rodríguez 721, un espacio que podría considerarse como su casa y al que siempre vuelve.

La primera cita será el viernes 6 de noviembre a las 21 con el espectáculo "Canta rosarinos". Para esta ocasión especial, Nebbia se sumergió en una selección de canciones de autores e intérpretes locales y con los que algún lazo a tenido.

Fiel a su estilo, abordó cada pieza rearmonizándola y dándole una rítmica natural y propia.

El repertorio recorrerá obras de figuras entrañables y compañeros de ruta como Lalo De Los Santos, Silvina Garré, Adrián Abonizio, Rubén Goldín, Fabián Gallardo, Gonzalo Aloras, Enrique Llopis, Fito Páez y Jorge Fandermole, además de los legendarios Libertad Lamarque, Lito Bayardo y Hugo Diz.

Al día siguiente, el sábado 7 de noviembre a las 21, el escenario se transformará para recibir "Solo Nebbia".

En esta segunda función, el artista dedicará su performance a interpretar sus composiciones más recientes, sin dejar de lado aquellos grandes clásicos eternos que forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

Una oportunidad única para reencontrarse con la vigencia creativa de un pionero que nunca deja de componer ni de sorprender. Entradas limitadas y disponibles en: entradasccc.com.ar

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