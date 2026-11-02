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Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua

Era miembro de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y fue asesinado a balazos en un asalto luego de salir de una financiera en la que hacía custodia

2 de noviembre 2026 · 14:14hs
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Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua.

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua.

Con tres acusados que enfrentan pedidos de condena a prisión perpetua, este lunes comenzó el juicio oral por el crimen del policía César Carmona. En septiembre de 2023 el agente salió de hacer una custodia en una financiera y a llegar a la sede de la entonces Agencia de Investigación criminal fue asaltado y acribillado a balazos.

La Fiscalía sostiene que el crimen fue planificado para robarle una mochila y garantizar la impunidad de los atacantes, lo que justifica el pedido de la pena máxima bajo la califiación de homicidio criminis causa. Los imputados son Agustín Alfredo Almirón, de 26 años; Fernando Ariel Cabrera, de 24; y Alan Nahuel Aragón, de 25. El fiscal Alejandro Ferlazzo lleva adelante la acusación ante un tribunal integrado por los jueces Pinto, Marcogliese y Leiva, en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

>> Leer más: Piden perpetua para tres acusados de matar a un efectivo frente a la Policía de Investigaciones

Carmona fue atacado cuando llegaba en su Ford Fiesta a la sede de la AIC, en Lamadrid al 400, para continuar con sus tareas policiales. Según la reconstrucción fiscal, dos hombres lo interceptaron con un Citroën C3 bordó, le dispararon al menos diez veces y le robaron una mochila. Un tercer involucrado habría aguardado en otro vehículo para facilitar la fuga.

Asalto en plena tarde

El fiscal Alejandro Ferlazzo atribuye a Agustín Alfredo Almirón y Fernando Ariel Cabrera la ejecución directa del ataque, mientras que Alan Nahuel A. habría cumplido un papel clave en el plan y en la huida. La hipótesis es que Carmona fue asesinado para concretar el robo y los delincuentes pudieran así garantizar su impunidad.

De acuerdo con la acusación, los movimientos de la víctima fueron seguidos desde que salió, a las 14.46, de su trabajo adicional como policía en una empresa con actividades financieras ubicada en Italia al 700. Carmona se dirigía a la central de la AIC cuando, alrededor de las 15.10, comenzó a estacionar frente al ingreso de la dependencia. En ese momento, un Citroën C3 bordó conducido por Almirón, con Cabrera como acompañante, le cruzó el paso y chocó contra la parte trasera derecha de su Ford Fiesta.

>> Leer más: Los tres sospechosos del crimen del policía podrían recibir prisión perpetua

La Fiscalía sostiene que Agustín Almirón descendió armado con una pistola calibre 9 milímetros y abordó a Carmona por la puerta del conductor, mientras Cabrera se acercó por el otro lado. Cuando el policía intentó utilizar su arma reglamentaria, el atacante abrió la puerta y comenzó a disparar para permitir que su cómplice se apoderara de las pertenencias. La secuencia continuó cuando Carmona logró salir del vehículo: recibió nuevos disparos hasta caer mortalmente herido. En total, se le atribuyen al menos diez detonaciones.

Fuga y rastros del crimen

Después del ataque, los acusados escaparon en el Citroën C3 y tomaron por Lamadrid hasta calle Leiva, donde se encontraron con el Volkswagen Gol Trend gris en el que los esperaba Alan Aragón. Los dos vehículos continuaron juntos por Sánchez de Bustamante hacia el oeste. A la altura del 400 abandonaron el Citroën y Almirón y Cabrera se subieron al otro auto, mientras este último llevaba la mochila sustraída a Carmona.

>> Leer más: Detienen a tres sospechosos por el crimen del inspector César Carmona frente a la AIC

La investigación permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos a partir de distintos rastros recogidos en la escena. En la etapa inicial, la Fiscalía señaló que había detectado una huella dactilar en el interior del Citroën y material biológico en uno de los vidrios rotos, que se correspondía con una lesión en una mano de uno de los acusados. Los tres sospechosos fueron detenidos en allanamientos realizados entre el sábado 16 y la madrugada del domingo 17 de septiembre de 2023, en procedimientos en Vía Honda, Puente Gallego y la zona noroeste de Rosario.

La causa también incluye otras imputaciones. A Fernando Cabrera y Alan Aragón se les atribuye haber adquirido o recibido el Citroën C3 bordó con las numeraciones del motor y el chasis adulteradas, con conocimiento de su procedencia ilícita, antes de que fuera utilizado en el homicidio. Por otra parte, Agustín Almirón está acusado por un ataque a tiros ocurrido el 13 de agosto de 2023 en inmediaciones de Alberini y Bello, donde una persona resultó herida en una pierna. Por esos hechos también se le atribuye la portación ilegítima de un arma de fuego calibre 9 milímetros.

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