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"No tengo palabras": habló el arquero que causó la muerte de un delantero rival en España

Jesús Owono es objeto de investigación por la temeraria acción que terminó con la vida de su colega

4 de noviembre 2026 · 16:34hs
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El momento en el que el arquero Owono impacta con su rodilla contra el pecho de De Miguel. El choque provocó la muerte del delantero.

El momento en el que el arquero Owono impacta con su rodilla contra el pecho de De Miguel. El choque provocó la muerte del delantero.

Mientras la Policía Nacional de España abrió una investigación oficial sobre el hecho, el arquero que provocó la muerte de un delantero en el fútbol español habló por primera vez sobre el episodio. "Son los días más difíciles de mi vida", dijo.

El Fútbol Club Andorra publicó un comunicado en sus redes sociales en el que incluyó las primeras declaraciones de Jesús Owono tras el choque que protagonizó con Jesús de Miguel. El encontronazo derivó en la muerte del delantero del Tenerife: "Me resulta muy difícil asimilar lo que pasó", afirmó Owono.

Apenas se supo del inesperado desenlace de De Miguel, el arquero cerró sus cuentas en redes sociales ante el repudio masivo que se desató en todo el mundo y la incertidumbre acerca de si Owono tendría que ser juzgado en el ámbito deportivo o judicial. Por esta razón, el futbolista expresó: "Sé que hay muchas cuestiones que abordar. Afrontaré lo que venga con todo respeto".

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Qué dijo el arquero Owono

Owono dijo que atraviesa los días más difíciles de su vida. "Me cuesta encontrar las palabras", dijo, conmovido ante la muerte de Jesús de Miguel.

El futbolista también expresó en el texto cómo lo afecta la situación en la vida diaria y brindó sus condolencias a la familia de De Miguel: "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", sostuvo. Y agregó: "Sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

La investigación sobre el caso

La Justicia española y los tribunales de Canarias investigan al arquero del Andorra por un presunto homicidio imprudente leve tras el choque fatal con el delantero De Miguel, de 30 años, quien falleció este martes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un brutal rodillazo durante un partido de la Segunda División.

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La Policía Nacional abrió diligencias de oficio, un procedimiento obligatorio ante cualquier muerte por causas no naturales, según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aunque aclaró que esta medida inicial no constituye una acusación formal contra el futbolista de 25 años ni garantiza que vaya a ser procesado o condenado.

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