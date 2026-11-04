"No tengo palabras": habló el arquero que causó la muerte de un delantero rival en España

Mientras la Policía Nacional de España abrió una investigación oficial sobre el hecho, el arquero que provocó la muerte de un delantero en el fútbol español habló por primera vez sobre el episodio. "Son los días más difíciles de mi vida", dijo.
Jesús Owono es objeto de investigación por la temeraria acción que terminó con la vida de su colega
Mientras la Policía Nacional de España abrió una investigación oficial sobre el hecho, el arquero que provocó la muerte de un delantero en el fútbol español habló por primera vez sobre el episodio. "Son los días más difíciles de mi vida", dijo.
El Fútbol Club Andorra publicó un comunicado en sus redes sociales en el que incluyó las primeras declaraciones de Jesús Owono tras el choque que protagonizó con Jesús de Miguel. El encontronazo derivó en la muerte del delantero del Tenerife: "Me resulta muy difícil asimilar lo que pasó", afirmó Owono.
Apenas se supo del inesperado desenlace de De Miguel, el arquero cerró sus cuentas en redes sociales ante el repudio masivo que se desató en todo el mundo y la incertidumbre acerca de si Owono tendría que ser juzgado en el ámbito deportivo o judicial. Por esta razón, el futbolista expresó: "Sé que hay muchas cuestiones que abordar. Afrontaré lo que venga con todo respeto".
Leer más: Central y Newell's en los playoffs del torneo Clausura: qué resultados llevarían a un clásico
Owono dijo que atraviesa los días más difíciles de su vida. "Me cuesta encontrar las palabras", dijo, conmovido ante la muerte de Jesús de Miguel.
El futbolista también expresó en el texto cómo lo afecta la situación en la vida diaria y brindó sus condolencias a la familia de De Miguel: "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", sostuvo. Y agregó: "Sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".
La Justicia española y los tribunales de Canarias investigan al arquero del Andorra por un presunto homicidio imprudente leve tras el choque fatal con el delantero De Miguel, de 30 años, quien falleció este martes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un brutal rodillazo durante un partido de la Segunda División.
Leer más: Central: cómo están los zurdos goleadores para la definición del título de la Liga
La Policía Nacional abrió diligencias de oficio, un procedimiento obligatorio ante cualquier muerte por causas no naturales, según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aunque aclaró que esta medida inicial no constituye una acusación formal contra el futbolista de 25 años ni garantiza que vaya a ser procesado o condenado.
Después de más de 70 años, el Banco Santa Fe retiró todas sus oficinas del emblemático edificio de San Martín y Santa Fe, que pertenece a la provincia. El inmueble quedó vacío, aunque el Grupo Petersen mantiene el contrato de alquiler hasta mediados de 2027.