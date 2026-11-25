Con la lógica de TikTok, la herramienta permite scrollear entre distintas producciones y espiar algunos fragmentos para decidir si es del interés del usuario o no

Las aplicaciones se actualizan constantemente y van sumando funciones que saben que pueden interesarle a los usuarios. En ese sentido, Netflix sumó una sección muy similar a TikTok o a los reels de Instagram, donde se puede scrollear entre clips de distintas series y películas para meterse en sus tramas y definir si es lo suficientemente atractiva como para darle play.

La sección se llama “Clips” y promete “solo clips. Sin extras”. La idea es que los usuarios puedan navegar en esta sección para descubrir su próxima producción favorita , de manera rápida y sencilla. Está diseñada fundamentalmente para la versión móvil de Netflix.

Es que elegir qué ver en Netflix es una tarea compleja y muchas veces, se pierde más tiempo mirando todos los trailers que mirando una película. “Clips” busca facilitar el encuentro de series y películas, ya que a partir de fragmentos, muchas veces el usuario puede llevarse un buen vistazo de la trama , conociendo el tono, personajes, fotografía y género de la producción en un par de segundos.

Cómo acceder a la sección de “Clips” en Netflix

Se puede acceder a los “Clips” de Netflix directamente desde la pantalla de inicio que se presenta en la versión móvil. La sección se encuentra entre las opciones principales, donde el usuario puede elegir entre “Inicio”, “Clips”, “Buscar” o “Mi Netflix”. Generalmente, se presenta en la parte inferior de la pantalla.

La función está diseñada para abrirse en dispositivos celulares, que es donde funciona la lógica del scroll.