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Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

La cadena de indumentaria uruguaya había anunciado su desembarco en un local de Córdoba al 1000 sobre fin de año, pero la apertura se postergó para 2027

27 de septiembre 2026 · 11:09hs
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Indian cuenta con dos sucursales en la peatonal Florida de Capital Federal

Indian cuenta con dos sucursales en la peatonal Florida de Capital Federal, además de locales en las avenidas Cabildo, Santa Fe y Rivadavia, en la localidad de Martínez, entre otros

El desembarco de la firma de indumentaria uruguaya Indian en la peatonal Córdoba tendrá que esperar unos meses más. La cadena perteneciente al Grupo Parisien, que avanza en las negociaciones para quedarse con el emblemático edificio de La Favorita, decidió postergar para 2027 la apertura de su local de Córdoba al 1000. Si bien la inauguración de la tienda, ubicada a pocos metros de la histórica esquina de Sarmiento y Córdoba, estaba prevista para fines de este año, desde la firma confirmaron que se concretará recién el año próximo. En tanto, su primer local en Rosario abrirá en octubre, en el shopping El Portal.

El proyecto para la llegada de Indian a la peatonal contempla la unificación de dos inmuebles comerciales contiguos, donde anteriormente funcionaban los locales de D'Ricco y Óptica Shellas. Allí, la empresa lleva adelante las obras necesarias para adaptar los espacios a su propuesta comercial y sumar una nueva tienda a uno de los corredores comerciales más tradicionales de Rosario.

La postergación no modifica, sin embargo, los planes de la compañía para su primera apertura en la ciudad. Según confirmaron desde Indian, el local del shopping El Portal abrirá sus puertas en octubre, convirtiéndose en el primer punto de venta de la marca en Rosario.

El grupo Parisien es un importante holding minorista de capitales uruguayos fundado y liderado por la familia de Enrique Manhard con tradición y experiencia a lo largo de 60 años en la banda oriental. En la Argentina el grupo está presente desde noviembre de 2024 con una inversión superior a los 6 millones de dólares.

Su caballito de batalla "Indian", es también conocido como el “H&M uruguayo”. En la actualidad, y de acuerdo con su propia web, Indian cuenta con dos sucursales en la calle peatonal Florida de Capital Federal, además de unidades en las avenidas Cabildo, Santa Fe y Rivadavia, en la localidad de Martínez. En el interior abrió en Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Corrientes.

El futuro de La Favorita

Pero la llegada de Indian a Rosario no se agota en el local de la peatonal Córdoba ni en el del shopping de la zona norte. El Grupo Parisien también avanza en las negociaciones para quedarse con el emblemático edificio de La Favorita, ubicado en la esquina de Córdoba y Sarmiento, uno de los inmuebles comerciales más representativos del microcentro rosarino.

El interés de los inversores uruguayos por el edificio tomó forma luego del abrupto cierre de La Favorita el 30 de junio pasado, en medio de un conflicto entre los anteriores administradores y los propietarios del inmueble que dejó vacante un espacio que había recuperado su actividad en 2023, después de permanecer cerrado durante varios años.

Sin embargo, no pasó demasiado tiempo hasta que aparecieron nuevos interesados. El Grupo Parisien abonó una seña de 50 mil dólares para asegurarse prioridad en la operación, un monto que representa apenas una parte de la inversión que demandaría el desembarco de la cadena en el histórico edificio.

A partir de ese pago, las conversaciones comerciales entre los propietarios de La Favorita y los inversores uruguayos comenzaron a encaminarse. Según pudo saber La Capital, entre fines de agosto y principios de septiembre representantes del grupo viajaron a Rosario para recorrer las instalaciones y evaluar las condiciones del inmueble, mientras avanzaban las gestiones administrativas necesarias para concretar el traspaso.

El estado de conservación del edificio aparece como un punto favorable para la operación. La reapertura de La Favorita en 2023 demandó una importante inversión edilicia por parte de sus anteriores administradores, que permitió recuperar y acondicionar los distintos espacios comerciales. De acuerdo con fuentes que conocen el inmueble, las instalaciones se mantienen en excelentes condiciones.

De concretarse la operación, Indian sumaría a su expansión en Rosario uno de los espacios comerciales de mayor superficie y valor simbólico de la ciudad. Su instalación también abriría una nueva etapa para La Favorita, cuya reciente historia estuvo marcada por los intentos de recuperar el esplendor de la tradicional tienda departamental.

Por ahora, mientras se define el futuro del edificio de Sarmiento y Córdoba, la compañía mantiene en marcha sus otros proyectos en la ciudad. El primero en concretarse será el local de El Portal, en octubre. La apertura de la tienda de Córdoba al 1000, en tanto, quedará para 2027.

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