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La AFA confirmó los horarios de los amistosos de la selección argentina

Los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán a Bolivia, Burkina Faso y Benín entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. El último partido marcará la despedida de Messi

28 de septiembre 2026 · 13:53hs
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El regreso de la selección argentina está cada vez más cerca y la AFA confirmó los horarios de los tres amistosos que disputará en el país durante esta ventana de fecha Fifa. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín como parte de la agenda internacional.

La agenda del equipo de Lionel Scaloni quedó definida de la siguiente manera:

  • Argentina vs. Bolivia: miércoles 30 de septiembre, a las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
  • Argentina vs. Burkina Faso: sábado 3 de octubre, a las 21, en el estadio Monumental.
  • Argentina vs. Benín: martes 6 de octubre, a las 20, en el estadio Monumental.

El último encuentro concentrará la mayor expectativa porque marcará la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. La expectativa quedó reflejada en la venta de entradas, ya que las localidades se agotaron al instante.

Messi no estará disponible para los dos primeros amistosos. El capitán se sumará al plantel para el compromiso ante Benín, mientras el cuerpo técnico todavía espera confirmar cuándo se incorporará a los entrenamientos luego de su partido con el Inter Miami de este domingo.

Además del rosarino, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi tampoco integrarán el equipo para los dos primeros encuentros. Los cuatro futbolistas estarán disponibles únicamente para el partido del 6 de octubre.

En cuanto a la agenda de la selección argentina, este lunes retomará los entrenamientos luego de que los jugadores fueran liberados el sábado y el domingo después de una semana de trabajos.

>> Leer más: Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

La lista de convocados de la selección argentina

Arqueros

  • Emiliano Martínez (Chelsea)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)
  • Santiago Beltrán (River Plate)
  • Gerónimo Rulli (Manchester City)

Defensores

  • Agustín Giay (Palmeiras)
  • Cristian Romero (Atlético de Madrid)
  • Leonardo Balerdi (Roma)
  • Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Nicolás Otamendi (River Plate)
  • Juan Foyth (Villarreal)
  • Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
  • Román Vega (Zenit)
  • Valentín Gómez (Real Betis)

Mediocampistas

  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Valentín Barco (Chelsea)
  • Enzo Fernández (Manchester City)
  • Exequiel Palacios (Ipswich Town)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Nicolás Paz (Como)
  • Santiago Simón (Toluca)
  • Thiago Almada (River Plate)
  • Tobías Andrada (River Plate)
  • Equi Fernández (Bayer Leverkusen)

Delanteros

  • Franco Mastantuono (Fiorentina)
  • Nicolás González (Juventus)
  • Matías Soulé (Roma)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Leonel Flores (Boca Juniors)
  • José Manuel López (Palmeiras)
  • Santiago Castro (Roma)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
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