La Capital | La Ciudad | túnel

El proyecto para convertir el túnel Illia en un paseo de las celebridades rosarinas causa polémica

Desde el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario piden al Concejo que no se pinte el viaducto y que se preserve su valor patrimonial

27 de septiembre 2026 · 13:38hs
Google Seguir a La Capital en Google
El proyecto para convertir el túnel Illia en un paseo de las celebridades rosarinas causa polémica

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario (CAU) pidió al Concejo Municipal que revise el proyecto para transformar el túnel Arturo Illia en un "Paseo Turístico de las Celebridades Rosarinas". A través de una carta dirigida a la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, y a las comisiones que intervienen en el tratamiento de la iniciativa, la entidad expresó su r echazo a la propuesta por considerar que alteraría las características originales de una construcción que forma parte del patrimonio ferroviario de la ciudad. Los arquitectos aclararon que no cuestionan la intención de homenajear a personalidades destacadas de Rosario, sino el lugar elegido para hacerlo y las características de la intervención.

La presentación se conoció después de que el proyecto impulsado por el concejal Pablo Gavira (Una Nueva Oportunidad) obtuviera despacho favorable en las comisiones de Deportes y Turismo. La iniciativa propone utilizar las 27 bocas laterales del túnel, ubicado en avenida Del Huerto entre Sarmiento y Presidente Roca, para pintar retratos de personalidades rosarinas. También contempla cubrir los laterales interiores con los colores de la bandera argentina, pintar el techo de blanco e incorporar un Sol de Mayo en el centro.

Para el colegio profesional, la propuesta desconoce el valor histórico y arquitectónico de una construcción que forma parte del antiguo sistema ferroviario que conectaba la Estación Rosario Central con el área portuaria y que tuvo un papel central en el desarrollo económico de la ciudad.

"El túnel, como todo el complejo ferroviario que compone el entorno, debe ser preservado y puesto en valor con las condiciones y la materialidad original", sostiene la carta enviada al Palacio Vasallo.

Un patrimonio que debe conservarse

En la presentación, los arquitectos recuerdan que el túnel forma parte de un conjunto de construcciones ferroviarias que, a lo largo de las últimas décadas, fueron objeto de distintas intervenciones de recuperación y puesta en valor. Entre ellas mencionan la antigua Estación Rosario Central, donde actualmente funciona el Centro Municipal de Distrito Centro, y la Isla de los Inventos.

La preocupación central de la entidad es que el proyecto avance sobre la materialidad original del túnel, particularmente sobre sus paredes de ladrillo, que constituyen uno de los elementos característicos de su arquitectura.

Las objeciones a convertir el túnel en una galería

La carta también pone en discusión la conveniencia de instalar un paseo turístico en un espacio que actualmente funciona como paso vehicular.

El proyecto propone transformar las 27 bocas laterales del túnel en una galería de retratos de personalidades rosarinas, acompañados por sus nombres, fechas de nacimiento y fallecimiento y códigos QR que permitan acceder a información biográfica. Sin embargo, los profesionales advirtieron sobre las dificultades que plantea convertir un espacio de circulación vehicular en un sitio destinado a la contemplación de murales.

En su presentación, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo deja en claro que no se opone a la creación de un paseo dedicado a figuras destacadas de Rosario. Por el contrario, considera que la propuesta podría desarrollarse en otro ámbito de la ciudad, sin necesidad de intervenir una construcción vinculada a su historia ferroviaria.

"Solicitamos que esta propuesta pueda ser desarrollada en otro sitio de los innumerables que la ciudad tiene en sus espacios públicos", expresa la carta dirigida al Concejo.

Noticias relacionadas
hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en villa gobernador galvez

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

Assa realizará trabajos en la planta potabilizadora de barrio Arroyito.

Estiman que el corte de agua se extenderá hasta el mediodía en Rosario

el clima en rosario: domingo con alerta por tormentas fuertes 

El clima en Rosario: domingo con alerta por tormentas fuertes 

Organizado por La Segunda Seguros y la Fundación Internacional ORP de España, el encuentro reunirá durante tres jornadas a especialistas y referentes de distintos países bajo el lema “El futuro del trabajo se escribe hoy”.   

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

Ver comentarios

Las más leídas

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Lo último

El proyecto para convertir el túnel Illia en un Paseo de las Celebridades Rosarinas causa polémica

El proyecto para convertir el túnel Illia en un "Paseo de las Celebridades Rosarinas" causa polémica

Detenido también gasta: cuánto combustible consume un auto frenado

Detenido también gasta: cuánto combustible consume un auto frenado

Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

El proyecto para convertir el túnel Illia en un "Paseo de las Celebridades Rosarinas" causa polémica

Desde el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario piden al Concejo que no se pinte el viaducto y que se preserve su valor patrimonial
El proyecto para convertir el túnel Illia en un Paseo de las Celebridades Rosarinas causa polémica
Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita
La Ciudad

Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Cómo serán los papamóviles que trasladarán a León XIV en Argentina
Motores

Cómo serán los papamóviles que trasladarán a León XIV en Argentina

Milei vs. Milei: promesas demoradas y la pelea por el voto impaciente

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei vs. Milei: promesas demoradas y la pelea por el voto impaciente

Pullaro, Unidos y la agenda del día después de los Juegos Suramericanos

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro, Unidos y la agenda del día después de los Juegos Suramericanos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

Ovación
Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Policiales
Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo
Policiales

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del Clan Muñoz

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del "Clan Muñoz"

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Ciudad
El proyecto para convertir el túnel Illia en un Paseo de las Celebridades Rosarinas causa polémica
La Ciudad

El proyecto para convertir el túnel Illia en un "Paseo de las Celebridades Rosarinas" causa polémica

Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

Estiman que el corte de agua se extenderá hasta el mediodía en Rosario

Estiman que el corte de agua se extenderá hasta el mediodía en Rosario

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años
La Región

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Vecinos rescataron a un niño de 2 años que se ahogó con una moneda de $1
La Región

Vecinos rescataron a un niño de 2 años que se ahogó con una moneda de $1

Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná
La Región

Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná

Toque santafesino: la silla que usará el Papa León XVI en Luján se confecciona en la provincia
La Región

Toque santafesino: la silla que usará el Papa León XVI en Luján se confecciona en la provincia

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda
Policiales

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Un sacerdote preso por delitos de lesa humanidad quiere que lo trasladen a Devoto para ver a León XIV
Política

Un sacerdote preso por delitos de lesa humanidad quiere que lo trasladen a Devoto para ver a León XIV

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina
Policiales

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Corte Suprema de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos
La Ciudad

La Corte Suprema de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto
Economía

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario
La ciudad

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias

Central Córdoba juega para asegurar su plaza en el Reducido y Argentino por evitar la desafiliación
Ovación

Central Córdoba juega para asegurar su plaza en el Reducido y Argentino por evitar la desafiliación

Ajuste y hartazgo: docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa
La Ciudad

"Ajuste y hartazgo": docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado
Economía

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Economía

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario
Policiales

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario