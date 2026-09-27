El proyecto para convertir el túnel Illia en un "Paseo de las Celebridades Rosarinas" causa polémica

Desde el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario piden al Concejo que no se pinte el viaducto y que se preserve su valor patrimonial

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario (CAU) pidió al Concejo Municipal que r evise el proyecto para transformar el túnel Arturo Illia en un "Paseo Turístico de las Celebridades Rosarinas" . A través de una carta dirigida a la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, y a las comisiones que intervienen en el tratamiento de la iniciativa, la entidad expresó su r echazo a la propuesta por considerar que alteraría las características originales de una construcción que forma parte del patrimonio ferroviario de la ciudad. Los arquitectos aclararon que no cuestionan la intención de homenajear a personalidades destacadas de Rosario, sino el lugar elegido para hacerlo y las características de la intervención.

La presentación se conoció después de que el proyecto impulsado por el concejal Pablo Gavira (Una Nueva Oportunidad) obtuviera despacho favorable en las comisiones de Deportes y Turismo. La iniciativa propone u tilizar las 27 bocas laterales del túnel, ubicado en avenida Del Huerto entre Sarmiento y Presidente Roca, para pintar retratos de personalidades rosarinas. También contempla cubrir los laterales interiores con los colores de la bandera argentina, pintar el techo de blanco e incorporar un Sol de Mayo en el centro.

Para el colegio profesional, la propuesta desconoce el valor histórico y arquitectónico de una construcción que forma parte del antiguo sistema ferroviario que conectaba la Estación Rosario Central con el área portuaria y que tuvo un papel central en el desarrollo económico de la ciudad.

" El túnel, como todo el complejo ferroviario que compone el entorno, debe ser preservado y puesto en valor con las condiciones y la materialidad original" , sostiene la carta enviada al Palacio Vasallo.

Un patrimonio que debe conservarse

En la presentación, los arquitectos recuerdan que el túnel forma parte de un conjunto de construcciones ferroviarias que, a lo largo de las últimas décadas, fueron objeto de distintas intervenciones de recuperación y puesta en valor. Entre ellas mencionan la antigua Estación Rosario Central, donde actualmente funciona el Centro Municipal de Distrito Centro, y la Isla de los Inventos.

La preocupación central de la entidad es que el proyecto avance sobre la materialidad original del túnel, particularmente sobre sus paredes de ladrillo, que constituyen uno de los elementos característicos de su arquitectura.

Las objeciones a convertir el túnel en una galería

La carta también pone en discusión la conveniencia de instalar un paseo turístico en un espacio que actualmente funciona como paso vehicular.

El proyecto propone transformar las 27 bocas laterales del túnel en una galería de retratos de personalidades rosarinas, acompañados por sus nombres, fechas de nacimiento y fallecimiento y códigos QR que permitan acceder a información biográfica. Sin embargo, los profesionales advirtieron sobre las dificultades que plantea convertir un espacio de circulación vehicular en un sitio destinado a la contemplación de murales.

En su presentación, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo deja en claro que no se opone a la creación de un paseo dedicado a figuras destacadas de Rosario. Por el contrario, considera que la propuesta podría desarrollarse en otro ámbito de la ciudad, sin necesidad de intervenir una construcción vinculada a su historia ferroviaria.

"Solicitamos que esta propuesta pueda ser desarrollada en otro sitio de los innumerables que la ciudad tiene en sus espacios públicos", expresa la carta dirigida al Concejo.