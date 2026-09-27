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Día del Empleado de Comercio: la federación advirtió por la pérdida salarial y el deterioro laboral

En un comunicado por el día del empleado de comercio, Faecys expresó su preocupación por la pérdida de poder adquisitivo y la calidad de vida de los trabajadores. Este lunes no abrirán supermercados, shoppings ni grandes cadenas

27 de septiembre 2026 · 17:36hs
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Día del empleado de comercios. Supermercados

Día del empleado de comercios. Supermercados, shoppings y grandes cadenas no abrirán este lunes 28 de septiembre.

Los trabajadores de comercio celebrarán su día este lunes 28 de septiembre con un descanso que llega en medio de la preocupación por el poder adquisitivo de los salarios y las condiciones laborales. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) advirtió que la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro de la calidad de vida y la menor protección laboral atraviesan a los trabajadores del sector.

El planteo forma parte de un comunicado difundido por el Día del Empleado de Comercio, una fecha que la organización definió como motivo de alegría y orgullo, pero también de preocupación por la situación social y económica.

Estamos viviendo un constante declive de la protección laboral”, sostuvo el secretariado nacional de Faecys en el documento firmado por su secretario general, Armando Cavalieri. La federación señaló que la situación económica golpea la capacidad de compra de los salarios y vinculó ese escenario con el deterioro de la salud física y mental, la incertidumbre laboral y los cambios en las jornadas de trabajo.

Para el gremio, estas dificultades exceden a los trabajadores mercantiles. En el comunicado expresó su apoyo a los reclamos de la CGT y sostuvo que los problemas planteados afectan al conjunto de los trabajadores. También llamó a debatir sus consecuencias y manifestó su disposición a dialogar.

Faecys recordó que el 26 de septiembre tiene un valor histórico para el sector: ese día, hace 92 años, se promulgó la ley 11.729, que sentó las bases del sistema de indemnizaciones laborales. La federación recuperó ese antecedente para reivindicar los derechos conquistados y, al mismo tiempo, llamar la atención sobre lo que describió como una crisis social.

La celebración de este año se trasladó al lunes 28 de septiembre. Este lunes no abrirán los supermercados, los shoppings ni las grandes cadenas. Aunque la ley 26.541 establece el Día del Empleado de Comercio el 26 de septiembre, Faecys y las cámaras empresarias acordaron que este año se celebre el lunes, con los alcances previstos para la jornada. El acuerdo precisa, además, que no podrá utilizarse como franco compensatorio del descanso semanal. Si coincide con el franco habitual de un trabajador, ese descanso deberá trasladarse a otro día.

Los salarios y la paritaria

Después de la celebración llegará la liquidación de los salarios de septiembre, que se cobrarán durante los primeros días de octubre. Incluirán el último tramo del aumento del 1,9% acordado en la paritaria mercantil. La suba forma parte de una recomposición total del 5,7% para el trimestre julio-septiembre, distribuida en tres incrementos mensuales no acumulativos y calculados sobre los básicos de junio de 2026.

Con la actualización, los ingresos de convenio para jornada completa irán de $1.303.900 a $1.373.514, según la categoría. Los importes incluyen el básico y una suma fija no remunerativa de $120.000. El bono extraordinario de $50.000 acordado en la negociación ya se abonó en dos cuotas durante julio y agosto.

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En maestranza, las escalas van de $1.303.900 a $1.319.176; entre los administrativos, de $1.316.632 a $1.373.514; y para los cajeros, de $1.320.875 a $1.334.462. El personal auxiliar percibirá entre $1.320.875 y $1.357.383; los auxiliares especializados, entre $1.331.067 y $1.346.346; y los vendedores, entre $1.320.875 y $1.373.514.

A esas cifras deben agregarse los adicionales que correspondan a cada trabajador, entre ellos la antigüedad —equivalente al 1% por cada año trabajado— y el presentismo. Con el último tramo del acuerdo ya aplicado, Faecys y las cámaras empresarias tienen prevista una revisión paritaria en octubre para discutir los próximos aumentos.

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