Los Juegos Suramericanos dejaron más clientes en los bares de Rosario

Los gastronómicos destacaron el impacto de turistas y delegaciones. El efecto se concentró especialmente alrededor del parque Independencia después de los espectáculos de los Fan Fest

Los locales ubicados en cercanías del Fan Fest de los Juegos Suramericanos fueron las zonas más beneficiadas por el aluvión de clientes que llegaban a comer tras los shows

Los Juegos Suramericanos terminaron, pero para los bares y restaurantes de Rosario dejaron algo más que el movimiento generado durante las competencias: un flujo extraordinario de visitantes que se concentró en determinadas zonas de la ciudad, con epicentro en el parque Independencia , y que, combinado con otros eventos, permitió cerrar un mes con una actividad superior a la habitual .

El impacto gastronómico fue positivo, aunque lejos de ser uniforme. Turistas, integrantes de las delegaciones y visitantes de localidades de la región se sumaron durante las últimas semanas a los clientes habituales de los locales. Los principales picos de demanda se produjeron después de los espectáculos de los Fan Fest en Oroño entre Pellegrini y 27 de Febrero , cuando buena parte del público buscó dónde comer y tomar algo una vez terminadas las actividades.

Desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario (Aehgar) señalaron que el efecto fue particularmente visible en los establecimientos ubicados en las inmediaciones del parque que mantuvieron sus cocinas abiertas después de los shows .

También tuvo incidencia el Menú Suramericano , una propuesta impulsada por la entidad gastronómica para reunir a locales adheridos y ofrecer alternativas identificadas para los visitantes. La iniciativa buscó facilitar la elección de los comensales y derivar parte de ese público hacia establecimientos de la ciudad.

Pero la postal no fue igual en todos los barrios. Mientras algunos negocios tuvieron incrementos importantes en su actividad, otros registraron una mejora más moderada. La ubicación respecto de los escenarios, los horarios de los espectáculos y la decisión de permanecer abiertos después de las competencias terminaron siendo determinantes.

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Efecto extendido

El movimiento generado por los Juegos tuvo además un acompañante inesperado para la gastronomía: el partido entre Boca y Racing por la Copa Argentina, disputado este domingo en Rosario.

El vicepresidente de Aehgar, Carlos Mellano, explicó que el encuentro produjo un movimiento especialmente fuerte en los alrededores del Gigante de Arroyito y sobre avenida Alberdi. La llegada de público desde otras localidades generó consumo gastronómico y, en algunos casos, visitantes que llegaron antes del partido y permanecieron en la ciudad durante la noche anterior.

“Las cuestiones de demanda son heterogéneas”, señaló Mellano, pero destacó que bares y restaurantes de las zonas vinculadas al estadio se vieron beneficiados por la llegada de público.

Para el sector, la combinación de ambos acontecimientos permitió cerrar un período con una demanda adicional que no provino solamente de los Juegos. "Turismo, eventos deportivos, shoppings y comercios se beneficiaron del mayor flujo de personas que tuvo la ciudad", según el dirigente.

El dato resulta relevante porque muestra que el impacto de un evento de esta magnitud no se limita necesariamente a los establecimientos ubicados alrededor de los escenarios. Cuando los visitantes permanecen algunas horas o días en Rosario, el movimiento se distribuye hacia otras actividades y zonas de la ciudad.

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Infraestructura y legado

El otro aspecto que el sector gastronómico mira con atención está fuera de los restaurantes: la infraestructura que quedó en Rosario después de los Juegos. La competencia implicó obras y mejoras en escenarios deportivos, clubes e instituciones, además de intervenciones sobre los espacios urbanos vinculados a las actividades. Para Aehgar, ese es uno de los principales activos que deja el evento.

Mellano destacó "la incorporación y puesta en valor de instalaciones deportivas y multipropósito que permiten a Rosario contar con mejores condiciones para recibir competencias de distintas disciplinas y otros acontecimientos de escala nacional e internacional".

La apuesta del sector es que esa infraestructura no quede asociada únicamente a los Juegos Suramericanos, sino que pueda utilizarse para armar una agenda permanente de eventos. "Cada competencia, congreso o espectáculo que atraiga visitantes implica potencialmente noches de hotel, comidas, traslados, compras y consumo en la ciudad. Para bares y restaurantes, esa cadena es tan importante como el movimiento generado directamente alrededor de los escenarios", dijo el referente.

Los Juegos dejaron entonces una primera fotografía concreta: durante varias semanas hubo más gente circulando y determinados sectores de la gastronomía captaron ese consumo adicional. Pero también dejaron una pregunta para los próximos meses: cómo convertir una agenda extraordinaria de eventos en un flujo turístico más frecuente durante todo el año.

En ese punto, las instalaciones que quedaron en la ciudad pasan a jugar un papel central. La infraestructura ya está. El desafío será conseguir que vuelvan a llenarse de competencias, visitantes y público.

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