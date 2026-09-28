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La selección argentina vuelve a los entrenamientos en la previa al amistoso ante Bolivia

Los dirigidos por Lionel Scaloni se reencuentran este lunes tras los días de descanso del fin de semana, a la espera de llegada de Messi para su despedida

28 de septiembre 2026 · 12:58hs
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El primer amistoso de la selección argentina durante esta fecha Fifa será el miércoles 30 de septiembre

El primer amistoso de la selección argentina durante esta fecha Fifa será el miércoles 30 de septiembre

La selección argentina vuelve este lunes a los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de y comienza la preparación final para la triple jornada de amistosos. El plantel comandado por Lionel Scaloni tendrá una práctica desde las 16, con 30 minutos abiertos para la prensa.

El entrenador decidió liberar al plantel durante el sábado y el domingo después de una semana de trabajos. Ahora, el seleccionado retomará la actividad con la mira puesta en el partido del miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ante Bolivia.

El entrenamiento de este lunes comenzará a las 16 y tendrá media hora abierta para los medios de comunicación. La modalidad se repetirá durante la práctica del martes, aunque el inicio será a las 15.30 y con solo los primeros 15 minutos abiertos a los medios acreditados.

Antes del último entrenamiento, Scaloni brindará una conferencia de prensa. El contacto con los medios está previsto para el martes a las 14.15 y luego el plantel realizará la práctica vespertina. Después del entrenamiento, la delegación viajará a Córdoba, donde permanecerá durante la noche previa al primer amistoso de esta fecha Fifa.

>> Leer más: Cuál es la camiseta que usará Messi para su despedida de la selección argentina: diseño y precios

Durante el fin de semana, Tomás Palacios y Leonel Flores fueron los únicos futbolistas convocados al plantel nacional que tuvieron actividad durante este fin de semana.

Palacios había trabajado durante la semana con la selección, pero Scaloni lo liberó para que pudiera disputar la Supercopa Internacional con Estudiantes ante Central. Lo mismo sucedió con Flores, delantero de Boca, quien también quedó liberado para jugar los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing.

El partido ante Bolivia del miércoles 30 de septiembre será el primero de los tres amistosos que disputará Argentina. Luego, la Scaloneta jugará ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, y ante Benín, el martes 6 de octubre, ambos en el estadio Monumental.

    Cuándo llega Lionel Messi al país

    El cuerpo técnico espera la llegada de Lionel Messi, aunque todavía no definió cuándo se incorporará a los entrenamientos.

    El capitán disputó este domingo su último partido con Inter Miami antes de sumarse al seleccionado. El equipo estadounidense perdió 2-1 ante Columbus Crew por la MLS, aunque el rosarino marcó un gol de tiro libre.

    Tras ese encuentro, Messi tendrá un breve descanso antes de incorporarse a la selección argentina para afrontar su partido de despedida ante Benín.

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