Continúa el acampe en el centro de Madrid para reclamar por la crisis de la vivienda

Unas 500 personas pasaron la noche del sábado en Puerta del Sol y este domingo más gente se sumaba tras la indignación que provocó el desalojo de una anciana

Unas 500 personas acamparon en la noche del sábado en Puerta del Sol, la histórica plaza de Madrid, en reclamo por el derecho a la vivienda y luego de que se desalojara a una mujer de 87 años que no pudo pagar el alquiler ante el desmedido aumento. En la noche del domingo se preparaban para continuar el acampe y más gente se sumaba al reclamo.

"Ni una Maricarmen más", es el lema de la manifestación, que tomó el nombre de la mujer que sufrió el desalojo y que sirvió de disparador para expresar el enojo en España por la crisis de la vivienda.

Maricarmen Abascal llevaba 71 años viviendo en una casa alquilada del barrio madrileño de Retiro. Durante años pagó 500 euros mensuales de alquiler, pero en la última renovación le pidieron 2.650 euros. Maricarmen percibe una pensión de algo más de 1.400 euros. Finalmente, el pasado miércoles sufrió el desahucio.

“Estoy aquí porque la situación de la vivienda es insostenible. Estamos todas en la calle porque ya estamos hartas”, declaró una manifestante que pasó la noche del sábado en una carpa en Puerta del Sol, donde más personas se sumaron este domingo para un segundo día de protestas.

Los manifestantes exigen medidas de protección para los inquilinos, para combatir el fraude y la prohibición de desalojos cuando no haya una alternativa habitacional.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que encabezó las protestas, dijo: “Tenemos la ola de indignación y rabia que se ha desatado, es ya imparable”,

Del Río aseguró que el acampe se mantendrá hasta que el gobierno apruebe nuevas leyes, incluidos contratos de alquiler indefinidos, y detenga desalojos como el de Maricarmen. Se espera que el gobierno español anuncie nuevas medidas en su reunión semanal del Consejo de Ministros el próximo martes.

La lucha de Maricarmen

Maricarmen, que tras ser desalojada fue trasladada en ambulancia a un hospital en el que permanece internada, difundió un video: “No he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por las suyas”, sostuvo.

Las imágenes del desalojo se difundieron ampliamente por toda España, alimentando la indignación y las críticas a las autoridades públicas y a las empresas de inversión inmobiliaria acusadas de expulsar a los residentes de sus hogares al encarecerlos.

"Maricarmen ha sido un poco la gota que ha despertado este malestar social, pero ya venimos hace mucho tiempo atrás con toda esta historia porque al final lo que no puede ser es que los fondos buitres estén comprando casas y echando familias enteras", sostuvo un manifestante.