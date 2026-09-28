Este lunes, negocios cerrados por el Día del Empleado de Comercio

Como cada año, en la ciudad y en el país se espera que las grandes cadenas bajen sus persianas. Si bien la jornada fue el sábado, se pasó para el lunes

En el último tramo de septiembre, llega otro Día del Empleado de Comercio y muchos se preguntan qué jornada los negocios bajan sus persianas en la ciudad de Rosario y en el país. Aunque la efeméride está establecida para el 26 de septiembre, este año la jornada de descanso para los trabajadores del dicho rubro se trasladó para este lunes 29. Por lo que el Día del Empleado de Comercio se festejará el último lunes del mes.

La fecha llega en un contexto marcado por la caída del consumo, la pérdida de puestos de trabajo y una discusión salarial que, según advirtieron desde el gremio, quedó condicionada por las dificultades económicas.

Juan Gómez , secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, señaló que la fecha tiene carácter de feriado para los trabajadores comprendidos en el convenio 130/75. “Es un feriado nacional para quienes estamos en el convenio 130/75. Esa ley fue reafirmada, en este caso, por un acuerdo también entre la Federación de Empleados de Comercio y todas las cámaras empresariales para su traslado al día 28”, explicó Gómez.

En ese sentido, remarcó que los empleados no deben ser obligados a trabajar durante la jornada. “Ningún empleado, ninguna empleada de comercio tiene que estar obligado a ir a trabajar el día lunes 29”, sostuvo .

Un día que llega en un contexto difícil

Gómez planteó que el contexto económico modificó el modo de vivir la fecha. “Es difícil pronunciar y buscar un sinónimo para la palabra festejar. No es festejo, pero tenemos que estar más unidos que nunca en la lucha”, había señalado al referirse a la situación del sector.

El dirigente gremial sostuvo que los pequeños y medianos comercios suelen ser atendidos por sus propios dueños durante los días en que las grandes cadenas permanecen cerradas. Pero también puso el foco en la situación de los trabajadores. “Muchas y muchos compañeros se han quedado sin empleo”, afirmó.

Para Gómez, la jornada representa además un momento de encuentro entre los trabajadores. Contó que son los propios empleados quienes comienzan a organizar actividades durante septiembre, con reuniones en casas de compañeros o plazas.

“Es un día donde paramos de trabajar, de lo diario que tenemos, como para conmemorar lo que es el Día del Empleado de Comercio”, expresó.

Qué negocios cierran por el Día del Empleado de Comercio en Rosario

Desde la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario confirmaron que no abrirán al público ese día los supermercados, los shoppings y las grandes cadenas. Los comercios que adherirán a la efeméride forman parte de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).

De esta manera, este lunes 29 de septiembre bajan sus persianas supermercados, cadenas de indumentaria, jugueterías, tiendas de calzado, casas de electrodomésticos, galerías, centros comerciales, almacenes, shoppings, entre otros.

Por otro lado, como cada Día del Empleado de Comercio, se espera que los pequeños negocios atendidos por sus propios dueños mantengan su actividad normal.