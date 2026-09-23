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Tras estar prófugo desde 2022 quedó preso el acusado por un doble crimen en zona sudoeste

Pablo Añazco es el tercer involucrado por los asesinatos de Valentín Solís y Eric Galli, ocurrido en 2022 en las torres del Fonavi de Rouillón y Seguí

23 de septiembre 2026 · 13:13hs
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Tras estar prófugo desde 2022 quedó preso el acusado por un doble crimen en zona sudoeste.

Tras estar prófugo desde 2022 quedó preso el acusado por un doble crimen en zona sudoeste.

Casi cuatro años después de un doble crimen que sacudió al barrio Triángulo y Moderno, uno de los acusados que permanecía prófugo quedó finalmente detenido y preso. Pablo Añazco fue imputado por los asesinatos de Valentín Solís, de 15 años, y Eric Luis Galli, de 14, y por el intento de homicidio de un tercer adolescente sobrevivió al ataque.

El doble crimen ocurrió la tarde del 24 de noviembre de 2022 entre las torres del Fonavi de Rouillón y Seguí y su trasfondo está vinculado al narcomenudeo. La investigación develó que el blanco del ataque era el joven sobreviviente, a quien querían asesinar por dejar el grupo para el cual vendía drogas.

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La fiscal Carla Ranciari le atribuyó haber planificado y ejecutado el ataque junto con un adolescente que era menor de edad al momento del hecho y Franco Saavedra, quien fue condenado a prisión perpetua en marzo de este año. La imputación de dos homicidios calificados y una tentativa prevé la pena máxima por lo cual el juez Aldo Bilbao Benítez dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Añazco, hoy de 24 años, había sido detenido el 19 de septiembre en Córdoba una semana después de que el Ministerio Público de la Acusación difundiera una recompensa de 10 millones de pesos para obtener información que permitiera localizarlo. Con su detención, la investigación avanzó sobre el tercero de los integrantes del grupo que, según la acusación, protagonizó el ataque.

El doble crimen

El ataque ocurrió el 24 de noviembre de 2022, alrededor de las 16.15. Valentín y Eric estaban junto a Dante R a los pies de la escalera de un complejo de viviendas de Sanguinetti al 5600. La escuela Lola Mora, donde estudiaban los dos chicos asesinados, había suspendido las clases ese día por falta de agua. Los jóvenes se habían reunido en el barrio y tomaban una gaseosa cuando aparecieron los atacantes.

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La acusación sostiene que Añazco, Franco Saavedra y el menor de edad se acercaron a pie, sacaron armas y realizaron numerosas detonaciones contra los tres adolescentes. Valentín y Eric fueron alcanzados y murieron poco después. En la escena se levantaron vainas servidas y las cámaras de seguridad privadas del complejo permitieron reconstruir parte de la huida de los atacantes, que escaparon caminando rápidamente hacia Biedma y luego por el pasaje 1812.

La investigación sostiene además que el tercer adolescente era el verdadero objetivo de la balacera. El joven había tenido vínculos con la venta de drogas a pequeña escala y, según la hipótesis fiscal reconstruida durante el juicio a Franco Saavedra, había intentado apartarse de esa actividad. En ese contexto, había sido señalado como "soplón". Valentín y Eric quedaron en medio de ese conflicto y fueron asesinados aunque no eran los destinatarios del ataque.

Amigos asesinados

El doble homicidio no ocurrió como un episodio aislado en ese sector del oeste rosarino. Entre 2022 y 2023 una sucesión de asesinatos y ataques a adolescentes fue dejando una marca profunda en el Fonavi de Rouillón y Seguí. Antes de la muerte de Valentín y Eric había sido asesinado Laureano Pena, de 16 años, y después del doble crimen también fue asesinado Milton Carballo, de 15 años. Los cuatro eran amigos.

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Valentín Solís fue asesinado el 12 de octubre de 2022 por la noche, cuando vendía drogas en el Playón del Encuentro, un espacio municipal ubicado entre las torres del Fonavi. Un gatillero llegó a pie, le preguntó si vendía y apenas el joven contestó que sí le disparó tres veces a quemarropa. El principal sospechoso fue Zacarías Sharif Azum, que tenía 15 años y dos semanas después fue asesinado a balazos.

Milton Carballo fue asesinado el 11 de septiembre de 2023. Sus familiares contaron entonces a La Capital que el joven habí quedado muy afectado por los asesinatos de sus amigos. Un Juzgado de Familia había ordenado intervención por el peligro que corría su vida, pero semanas después fue asesinado a tiros también entre las torres del Fonavi de Rouillón y Seguí.

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