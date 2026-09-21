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Netflix recibió la nueva temporada de la exitosa serie criminal "Monstruo"

La producción de Ryan Murphy reconstruye algunos de los casos criminales más impactantes de la historia. En esta ocasión desembarca su cuarta temporada, centrada en Lizzie Borden

21 de septiembre 2026 · 19:14hs
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”Monstruo: la historia de Lizzie Borden” ya está disponible en Netflix

”Monstruo: la historia de Lizzie Borden” ya está disponible en Netflix

Netflix le dio la bienvenida a la nueva temporada de “Monstruo”, la serie antológica de Ryan Murphy junto a Ian Brennan que reconstruye algunos de los crímenes más impresionantes. Se trata de la cuarta entrega y está centrada en Lizzie Borden.

Después del furor por las temporadas anteriores, con las historias de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein, una mujer llega al centro del relato. Atrapada en un hogar cruel de la era victoriana, Lizzie Borden mata a sus padres de forma grotesca con un hacha, en un homicidio que conmocionó a Estados Unidos.

Combinando el drama sombrío con el suspenso psicológico, ”Monstruo: la historia de Lizzie Borden” reconstruye a lo largo de 8 capítulos una historia intrigante y misteriosa. Protagonizada por Ella Beatty, la temporada está ambientada en Fall River, Massachusetts.

>>Leer más: Netflix presentó el trailer de la nueva película con Darín y Peretti

La historia de Lizzie Borden

Lizzie Andrew Borden fue una mujer estadounidense juzgada y absuelta de los asesinatos a su padre y su madrastra, perpetrados con un hacha. El hecho ocurrió el 4 de agosto de 1892 en Fall River, Massachusetts. Por el homicidio no se acusó a ninguna otra persona.

Tanto los asesinatos como el juicio posterior recibieron una gran difusión e interés mediático en el país. Más tarde, la historia se convirtió en el foco de distintas adaptaciones teatrales, cinematográficas y literarias. Este relato también forma parte de la cultura popular de la zona de Fall River.

>>Leer más: Tres películas en tendencia para conocer en Netflix

Trailer de ”Monstruo: la historia de Lizzie Borden”

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