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Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de Los Simuladores

El Canalla publicó una foto de Jorge Almirón con la medalla de campeón y escribió “¿Fuego tiene?”, una referencia directa a Federico D’Elía, reconocido hincha del Pincha.

27 de septiembre 2026 · 18:06hs
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Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de Los Simuladores

Rosario Central sigue de festejo después de la conquista de la Supercopa Internacional y este domingo trasladó la celebración a las redes sociales. Un día después del triunfo por 3-1 ante Estudiantes, el club publicó una foto del entrenador Jorge Almirón con la medalla de campeón y acompañó la imagen con una frase aparentemente inocente: “Disculpe, ¿fuego tiene?”.

El mensaje no fue casual. La expresión es una de las frases características de Mario Santos, el personaje que interpretó Federico D’Elía en Los Simuladores. Y allí está la clave de la chicana: el actor es un reconocido hincha de Estudiantes de La Plata y en los últimos meses se mostró especialmente crítico de Central y del título que el club rosarino obtuvo en 2025 por terminar primero en la tabla anual.

Central eligió así una referencia televisiva para cargar al rival que acababa de vencer en Santiago del Estero. La publicación llegó además después de que el plantel canalla, al llegar al aeropuerto de Rosario tras la consagración en el estadio Madre de Ciudades, cantara contra Estudiantes junto a sus hinchas.

El significado detrás del “¿Fuego tiene?” de Central

En Los Simuladores, Mario Santos repetía “¿Fuego tiene?” como una de sus frases distintivas. El guiño de Central apuntó precisamente a D’Elía, cuya identificación con Estudiantes es pública y que suele expresar en redes sociales sus opiniones sobre el fútbol argentino como un hincha más.

El actor quedó involucrado en la reciente historia de cruces entre ambos clubes después de respaldar, en noviembre de 2025, el gesto que protagonizaron los jugadores de Estudiantes durante el pasillo a Central.

Aquel episodio ocurrió luego de que el Canalla fuera reconocido como campeón por haber terminado en el primer puesto de la tabla general de la Liga 2025. Estudiantes había expresado su rechazo a esa decisión de la AFA y sus jugadores, cuando les tocó realizar el pasillo de reconocimiento, optaron por darles la espalda a los futbolistas de Central.

D’Elía apoyó públicamente aquella postura. “Pregunto: ¿así como nos quieren obligar a hacer pasillo, también pueden obligarnos a secar nucas?”, escribió entonces, en referencia a una situación protagonizada meses antes por Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA.

Federico D’Elía y sus críticas al título de Central

Declarado hincha de Estudiantes, Federico D’Elía suele intervenir en las discusiones futboleras desde su cuenta de X. Una parte importante de sus cuestionamientos recientes tuvo como blanco el campeonato que Central recibió en 2025 por haber encabezado la tabla anual.

Aquella decisión de la AFA fue objetada por la dirigencia de Estudiantes y desembocó luego en el llamado “espaldazo” de los jugadores del Pincha durante el pasillo al equipo rosarino.

D’Elía volvió sobre el tema el pasado 11 de septiembre, cuando comentó declaraciones del exentrenador de Central Ariel Holan relacionadas con aquella consagración.

Mirá qué turbio todo, que no sabe ni cómo explicarlo. Deja en claro que no se sintió campeón, pero en su momento no pudo decirlo”, escribió el actor.

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