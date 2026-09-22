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La viuda del arquitecto asesinado en Rosario: "Todavía estamos totalmente desprotegidos"

Indiana La Rocca dijo que la Justicia "tiene todo" para dictar prisión perpetua por el crimen de Joaquín Pérez. Declararán testigos de identidad reservada

22 de septiembre 2026 · 09:21hs
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El arquitecto de 34 años fue asaltado el 19 de octubre de 2021.

El arquitecto de 34 años fue asaltado el 19 de octubre de 2021.

En el inicio del juicio por el crimen del arquitecto Joaquín Pérez, la viuda expresó "ansiedad y nervios" a pesar de la confianza en obtener un veredicto favorable. A casi cinco años del asesinato en la zona norte de Rosario, Indiana La Rocca afirmó este martes: "Estábamos totalmente desprotegidos. Todavía estamos, no es una sensación".

"Vos no podés ir a guardar el auto a la cochera de tu casa y que te maten. Aparte, ya se lo habían robado. No era necesario matarlo", manifestó la esposa de la víctima a través de LT8. Además, recordó que el caso generó fuertes protestas a pesar de las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus. En este sentido, consideró que "toda la socieda sintió que le podía haber pasado a cualquiera".

La Rocca se mostró conforme con la investigación de la Fiscalía Regional Segunda y los aportes de la querella. Antes de la apertura del debate que incluye otra causa por homicidio y un tercer robo calificado, consideró que el caso de su marido "tiene todo" para que el único imputado reciba la pena de prisión perpetua solicitada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

¿Qué hechos se analizan en el juicio?

Cristian Rodolfo López no sólo fue identificado como uno de los delincuentes que atacó a Pérez el 19 de octubre de 2021 en Muñiz al 1200 bis. Además, el joven de 27 años figura en la lista de sospechosos por el crimen de Ariel del Luján Simoncini (55), un comisionista de Roldán que también fue asesinado durante un asalto a mano armada en la zona norte de Rosario.

En lo que respecta al primer caso, la viuda del arquitecto aseguró que "la cantidad de prueba condenatoria es importante". Luego, manifestó: "Lo más difícil va a ser atravesar todo el proceso de juicio. Son 15 días en los que vamos a tener que remover cosas que uno trata de ir aplacando a veces para poder seguir en el día a día".

>> Leer más: Crimen de Joaquín Pérez: "Esta imputación es una luz de esperanza para la familia"

Antes de la audiencia inicial, la fiscal Carla Ranciari estimó que el debate no se extenderá más de una semana y media hasta el momento del veredicto. El tribunal integrado por las juezas Eleonora Verón y Paola Aguirre junto a su colega Rafael Coria, deberán dictar el fallo correspondiente para López y para Emanuel David Villanueva (36), el segundo acusado por el homicidio de Simoncini.

La representante del MPA destacó que el juicio también incluye otra causa sobre un robo calificado registrado en 2023. En el episodio ocurrido en Fisherton no sólo se repiten los presuntos autores apuntados por el asesinato en Zeyala y Matheu. "Con la misma modalidad, se engañó a la víctima para que sea convocada a un determinado lugar y allí se le sustrajeron sus pertenencias", precisó la funcionaria.

¿Quién mató al arquitecto Joaquín Pérez?

La búsqueda de los autores del crimen de Joaquín Pérez todavía no está cerrada. Cristian López fue imputado en noviembre de 2024, más de 3 años después del ataque, pero no es el único responsable, de acuerdo a los investigadores. "No podemos dejar de tener presente que todavía hay una persona que no fue identificada", recordó la fiscal en el comienzo del juicio.

Según explicó Ranciari este martes en conferencia de prensa, López era el conductor de la moto con la que interceptaron a la víctima cuando estaba por guardar su Renault Clio. La Fiscalía aún debe establecer quién era su acompañante en el momento del forcejeo y el ataque a tiros.

"En estos casos a diferencia de otros, en cuanto a las evidencia, los testigos son fundamentales", indicó la encargada actual de la causa. Así recordó que la búsqueda se destrabó gracias a seis testigos de identidad reservada que tienen alguna relación con el imputado. De acuerdo a estas declaraciones, el acusado formaba parte de banda que organizaba delitos violentos a través de Marketplace.

La plataforma de compra y venta fue justamente el canal por el que cayó Simoncini, asesinado el 7 de enero de 2023 en Zelaya y Matheu. En esa oportunidad, la víctima había pactado la compra de una moto. Cuando fue a buscarla, cuatro delincuentes a bordo de otros dos rodados lo emboscaron y le dispararon para robarle $ 950.000 y 3.000 dólares.

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