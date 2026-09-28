Área Recreativa Norte: un proyecto que empieza a convertirse en realidad en Venado Tuerto

Es una de las iniciativas urbanísticas de mayor envergadura que comenzó a tomar forma a partir del comienzo de los trabajos

El Área Recreativa Norte sigue creciendo sobre una idea sostenida durante décadas: recuperar territorio, integrarlo a la ciudad y transformarlo en un espacio destinado a actividades recreativas.

El municipio de Venado Tuerto continúa con la ejecución del Área Recreativa Norte (AReN), uno de los proyectos urbanos de mayor escala de la ciudad, que comienza a mostrar sobre el terreno la imagen que durante años estuvo plasmada en planos, estudios y proyecciones. Los caminos avanzan, los árboles demuestran la llegada de la primavera, el espacio se estructura y los canales y espejos de agua se integran al paisaje.

Así, la transformación del sector permite empezar a reconocer en el terreno aquella imagen que fue pensada para el lugar. Esta iniciativa también fue incorporada al Plan Estratégico Participativo (PEP), reafirmando la decisión de recuperar el sector e integrarlo a la dinámica urbana de Venado Tuerto.

La subsecretaria de Planeamiento y Urbanismo, Liliana Alou, destacó que este momento permite observar con mayor claridad el desarrollo del proyecto. “Cuando vemos las imágenes finales del proyecto y cómo está el lugar actualmente, empezamos a encontrar muchas de esas mismas características. Los caminos, el agua, la forestación y la organización del espacio empiezan a darle la forma que imaginamos ”, señaló.

“Estamos hablando de un sector sobre el que Venado Tuerto viene planificando desde hace mucho tiempo. Hubo estudios y distintas etapas que fueron construyendo esta idea. Lo importante es que ahora esa planificación empieza a materializarse y podemos verla directamente en el territorio ”, explicó Alou.

También se tuvieron en cuenta las características naturales del sector, que presenta zonas inundables. A partir de los estudios realizados para determinar las cotas de inundación, los caminos fueron diseñados de manera sobreelevada, evitando impermeabilizar el suelo y permitiendo el escurrimiento natural del agua. Esta solución posibilita, además, recorrer el AReN incluso ante situaciones de lluvias.

El Área Recreativa Norte

Actualmente sigue en ejecución la obra de ingeniería estructural con la construcción de senderos peatonales, bicisendas y recorridos especiales, además de miradores y puentes destinados a atravesar y conectar los distintos espejos de agua. El avance de estas tareas permitió además desarrollar el plan de forestación, que ya cuenta con más de 350 árboles plantados.

Los espejos de agua y los canales ocupan un lugar central dentro de la propuesta. Lejos de ser elementos separados del proyecto urbano, forman parte de la configuración del paisaje y de la manera en que se organizan los recorridos y espacios del AReN.

Esta concepción estaba presente desde los primeros estudios técnicos: el proyecto planteaba integrar el ordenamiento urbanístico, paisajístico y ambiental del área con la trama urbana de Venado Tuerto.

Espacio de esparcimiento para Venado Tuerto

“Cada etapa permite entender un poco más cómo va a funcionar este espacio. Los recorridos empiezan a definirse, la forestación va creciendo y el agua se incorpora naturalmente al paisaje. El AReN va tomando forma y eso permite empezar a dimensionar lo que significará para la ciudad”, agregó Alou.

La transformación también implica recuperar un sector que históricamente presentó dificultades ambientales. Los antecedentes técnicos del proyecto identificaban esta zona como una de las áreas más deterioradas de la planta urbana y planteaban su saneamiento y recuperación para incorporarla como espacio público.

De esta manera, el Área Recreativa Norte sigue creciendo sobre una idea sostenida durante décadas: recuperar territorio, integrarlo a la ciudad y transformarlo en un espacio destinado a actividades recreativas, deportivas, sociales y culturales: “Lo que durante mucho tiempo pudimos mostrar a través de un plano o una imagen empieza a estar frente a nosotros. Ese es el valor de sostener una planificación: que una idea de ciudad pueda, con el tiempo y con trabajo, convertirse en una realidad concreta”, concluyó Alou.