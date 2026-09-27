Comenzó un juicio por corrupción y abuso de menores La Fiscalía solicitó una pena de 25 años de prisión para Jorge P. 27 de septiembre 2026 · 21:41hs

Un nuevo caso de abusos en el Centro de Justicia Penal

Se inició un juicio a Jorge P. por los delitos de abuso sexual con acceso carnal por ambas vías en hechos reiterados, abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores agravado por los medios de comisión y suministro de material pornográfico a menores de 14 años. El tribunal está integrado por los jueces Lisandro Artacho, Silvana Lamas Gonzalez y Nicolas Vico Gimena.

El Fiscal Fernando Dalmau le atribuye a Jorge P., de 54 años, esos delitos en calidad de autor. Se solicita la pena de 25 años de prisión. Se le imputó haber abusado sexualmente de un familiar de tercer grado desde sus 6 años hasta los 16 aproximadamente, realizando tocamientos en circunstancias de encontrarse en soledad con la víctima. Estas conductas se mantuvieron y fueron en progresión cometiendo posteriormente hechos de abuso sexual con acceso carnal en reiteradas veces, siendo la ultima vez a los 20 años de la victima.

Material pornográfico Por otra parte, se le atribuye exhibir material pornográfico desde su teléfono móvil, entre sus 13 y 16 años. Los hechos ocurrieron en un número indeterminado de veces bajo amenazas de no manifestar su realización.