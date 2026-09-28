Tiran abajo parte de un predio para montar una nueva estación transformadora

En octubre larga la demolición de un depósito de la EPE en San Martín y Catamarca. La estación transformadora Belgrano ampliará la oferta energética

Predio estratégico de la EPE. La esquina de San Martín y Catamarca tendrá una parte que irá a demolición para dar lugar a una nueva estación transformadora llamada Belgrano.

A paso firme, avanza una inversión en materia energética que repotenciará el centro y dejará un back up de reserva para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Se trata de la construcción de la Estación Transformadora Belgrano, que previamente tendrá a partir de octubre un proceso de demolición por un lapso de tres meses . De esta forma, gran parte de esta manzana de alto valor patrimonial e inmobiliario pasará a ocupar un espacio estratégico para abastecer de potencia a gran parte de la ciudad.

El gobierno santafesino le puso punto de partida al fortalecimiento de la infraestructura energética de Rosario con una obra esencial en dos etapas. Primero, el mes pasado se concretó la apertura de las ofertas económicas para la demolición parcial del antiguo predio Bajo Catamarca, donde se levantará la futura Estación Transformadora Belgrano . La obra, que comenzará en octubre y por un plazo de 90 días constituye la primera etapa de un proyecto estratégico que demandará una inversión cercana a los 25 millones de dólares para ampliar y modernizar el sistema de distribución eléctrica.

La licitación que quedó en manos de la firma Deprop SRL y comprende la demolición de 1.273 metros cuadrados de construcciones existentes, además del retiro de pisos, contrapisos y cimientos en sectores específicos, así como la adecuación parcial de la cubierta metálica. Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial de 128.722.204 pesos.

La adjudicación se produjo el mes pasado, en una licitación en la que se presentaron tres ofertas. La firma Al Servicio S.R.L. cotizó los trabajos por $ 145.431.500,62; Grupo Delco S.R.L. presentó una propuesta por $ 198.699.960,77; mientras que Deprop S.R.L. ofertó $ 127.530.000,00.

La intervención para la demolición parcial será sobre calle San Martín al comienzo del lote, propiedad de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Se trata de la esquina con Catamarca, a metros de avenida Belgrano y avenida del Huerto. Un lugar privilegiado a metros del parque España y el CEC con vista al río; en un lote muy preciado a nivel inmobiliario e urbanístico de 5 mil metros cuadrados de superficie.

Lo que viene

La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez destacó el alcance del proyecto: “Estamos iniciando una etapa fundamental para concretar una nueva estación transformadora que reemplazará a la actual y reforzará la infraestructura eléctrica de Rosario. Será una instalación de última generación, ambientalmente sustentable, con una capacidad de 80 megavoltios (equivalente a 80 mil kilovatios), que se integrará a las demás estaciones transformadoras que hoy están en ejecución en la ciudad”. La ET procesará alta tensión a media tensión de 132 kilovatios.

Por su parte, el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone explicó que la demolición permitirá acelerar los tiempos de ejecución de la obra principal. “Estamos interviniendo un sector del predio que hoy se encuentra en desuso y presenta problemas estructurales. De esta manera dejamos preparado el terreno para la futura licitación de la estación transformadora, evitando demoras cuando comience esa etapa y optimizando los plazos de ejecución”, señaló.

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La futura Estación Transformadora Belgrano incrementará la capacidad del sistema eléctrico rosarino y contribuirá a mejorar la calidad y confiabilidad del servicio, acompañando el crecimiento urbano, comercial e industrial de la ciudad.

Esos megavatios de Belgrano más los de las ET "Mendoza", de Mendoza y Buenos Aires, darán "ociosidad de energía por décadas", señalaron desde la EPE en referencia a los 300 mil usuarios que son abastecidos en el marco de un plan de inversiones de la compañía energética.

Así, y con la nueva ET "Belgrano", funcionando en este predio de la costa central, todo el centro hasta zona norte tendrá una reserva de energía para nuevos proyectos, inmobiliarios, productivos e industriales. "Mayor ociosidad para dar capacidad de abastecimiento en función de la planificación urbana y de construcciones en altura en la zona", justificaron desde la compañía energética.

Tres mojones energéticos

Dentro de la planificación estratégica de la EPE existen los denominados tres "mojones" energéticos que apuntalan el parque eléctrico para sostener el consumo de Rosario, población que concentra a la mitad de los usuarios de toda la provincia: la ET "Mendoza" (Mendoza y Buenos Aires), la ET "Catamarca" (ubicada en Ovidio Lagos y Catamarca, obra en el marco de los 47 mil millones de pesos de inversión que hizo la EPE), la repotenciación de la ET "Rosario Oeste", un nuevo tendido de alta tensión que ingresará por calle Sorrento, para el norte rosarino, y la ampliación del recambio de redes subterráneas y aéreas.

La reconversión integral, con torre incluida en stand by

Por ahora la prioridad de la autoridades es avanzar en la ET Belgrano y se busca que sea fuente de reserva y abastecimiento energético. Pero previamente hubo un proyecto integral. Si bien la reconversión de todo el predio de Catamarca y San Martín sigue en pie, "todavía no está cerrado, y está en revisión".

Se trata de un proyecto de reconversión integral donde funcionó el primer generador eléctrico de la ciudad y actualmente es un depósito de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). La iniciativa requiere varios pasos. Primero desafectar el actual depósito como dominio público por ley, para luego lanzar una licitación.

En esa compulsa, el privado que resulte ganador debería construir un área gastronómica preservando fachadas históricas, tendrá la obligación de instalar un centro de innovación climática para una vez avanzadas estas obligaciones quedará facultado para construir una megatorre de al menos 23 pisos, según los actuales indicadores urbanísticos.

En relación a esta esquina se bocetaron y escribieron decenas de proyectos. El sitio fue en 1888 escenario del nacimiento de la luz eléctrica en Rosario: lo eligieron para instalar el primer generador y luego la central conocida como Usina San Martín, activa hasta octubre de 1913.

En 2004, quedó desafectado cuando se ocasionó un gran incendio que obligó a las autoridades a desalojar el lugar. En 2008 se volvió a repetir otro incendio aunque de menores dimensiones y desde entonces su destino navegaba en la incertidumbre.

Del render al pozo

El expediente para la desafectación como dominio público de este terreno es para una superficie de 70 X 70 metros y debería enviarse en calidad de proyecto de ley promoviendo su cambio de rumbo para que, una vez aprobada la norma en la Legislatura santafesina, se llame a licitación de iniciativa público-privada. Allí se establecería que haya una correcta preservación y reutilización de fachadas y perfiles de alto valor arquitectónico. Pero, como ya se había indicado, todo está en calidad de proyecto en un papel y se busca avanzar primero con la nueva ET.

Según el primer borrador oficial, el mercado gastronómico y el centro de interpretación climática quedarían como propiedad del Estado santafesino. El privado ganador de la compulsa deberá en primer término cumplir con la finalización de los dos proyectos de uso público y luego avanzar con su megatorre de departamentos vista al río. De modo que el inmueble quedará subdividido de esta forma.

Mercado gastronómico y centro ambiental quedarían integrados a través de un "roof top" o terraza abierta. Los indicadores urbanísticos admiten la construcción de una torre hasta 23 pisos de altura, pero si prospera un convenio urbanístico específico se podrían elevar sus alturas ya que en la zona hay torres de hasta 33 pisos.

Si de las maquetas de papel se pasa a la ejecución de un plan arquitectónico y una obra civil la plusvalía de los departamentos que allí se puedan construir serían tope de gama. Si vista franca al río, a metros de las peatonales céntricas dificulta los cálculos de la rentabilidad inmobiliaria.

Sin embargo, todavía no quedaron sepultadas por completo otras ideas. Una era que el gobierno provincial le transfiriera al municipio el deteriorado inmueble de la EPE y en su reemplazo se ponga en marcha un mercado de horticultores, fruticultores y pescadores, entre otros productores regionales.