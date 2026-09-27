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La Lagunita: un hombre arrojó un arma y logró huir de la Policía

Era un hombre joven que logró saltar por los techos de las casillas

27 de septiembre 2026 · 21:43hs
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El sospechoso huyó por los pasillos de La lagunita

El sospechoso huyó por los pasillos de La lagunita

Durante un patrullaje policial en la madrugada del viernes en la zona de Cerrillos y Presidente Quintana, zona de La Lagunita, fue perseguido y capturado un hombre que arrojó de entre sus ropas un revolver .38. Durante la persecución el arma fue hallada sin municiones y el sospechoso no pudo ser identificado ni detenido por los efectivos policiales.

El procedimiento comenzó cerca de las 2, cuando agentes de la Brigada de Orden Urbano observaron al hombre con vestimenta oscura. Al notar la presencia policial comenzó a correr e ingresó a los pasillos del lugar. Los efectivos lo siguieron y observaron que, durante la fuga, arrojó un objeto de color plateado. Al revisar el elemento, comprobaron que se trataba de un revólver calibre 38 largo.

El arma cuenta con un tambor de seis alvéolos y estaba sin municiones. Durante el procedimiento, personas del lugar comenzaron a arrojar elementos contra los agentes. Ante esa situación, el personal aseguró el secuestro del revólver y se retiró del sector. El arma fue secuestrada con la presencia de testigos y las actuaciones fueron trasladadas a la comisaría 19ª, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales para continuar con la investigación.

>>Leer más: Narcomenudeo: detienen a un hombre y una mujer con más de 1.700 dosis de cocaína

En tanto, en la zona de Bertole al 6900 denunciaron un hecho de abuso de armas contra una vivienda. La víctima de 48 años manifestó que escuchó varias detonaciones y posteriormente constató impactos en el frente de su domicilio. Al llegar la Policía logró observar cuatro impactos en la fachada y hallaron seis vainas servidas calibre 9 mm y tres plomos deformados. No se registraron personas heridas y las actuaciones recayeron en la comisaría 32º luego de la intervención del Gabinete Criminalístico de la PDI.

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