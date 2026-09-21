Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle $2 millones.

La Fiscalía había pedido la condena a prisión perpetua para Víctor Godoy por el asesinato de Daniel Quintilli, pero el tribunal dispuso una pena menor

Un taxista de 51 años fue condenado este lunes a 18 años de prisión efectiva por el homicidio de Daniel Quintilli, ocurrido en febrero de 2023. El trasfondo del crimen fue un engaño por el cual la víctima fue despojada de un dinero correspondiente a la venta de una propiedad.

Quintilli había vendido un terreno y tenía en su poder unos 2 millones de pesos que pensaba destinar a la compra de un taxi. Según la acusación, Víctor Godoy aprovechó la relación de confianza que mantenía con él, lo engañó con la supuesta compra de un vehículo y luego lo asesinó para quedarse con el dinero.

La Fiscalía había solicitado para el acusado la pena de prisión perpetua . Sin embargo, el tribunal lo condenó por homicidio simple y hurto calamitoso a 18 años de prisión efectiva y lo absolvió por estafa, por aplicación del beneficio de la duda.

El crimen

El viernes 17 de febrero de 2023, alrededor de las 17.30, Godoy pasó a buscar a Quintilli en un taxi cerca del complejo de cines Village. La víctima había salido con la expectativa de encontrarse con un supuesto vendedor y avanzar con la compra del vehículo que utilizaría para comenzar a trabajar como taxista.

Horas después, alrededor de las 21.30, Quintilli llamó a su pareja y le contó que todo había salido bien. Le dijo que había comprado el taxi y que regresaría a su casa. Sin embargo, nunca llegó. Poco después, su teléfono dejó de responder y comenzó la búsqueda.

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A la mañana siguiente, el cuerpo fue encontrado en inmediaciones de Magallanes y Riobamba, en Parque Oeste. Quintilli presentaba varias heridas de arma blanca y un corte en el cuello. Entre sus pertenencias había documentación vinculada con la venta de la propiedad, pero no tenía su DNI ni su teléfono celular. Tampoco aparecieron los 2 millones de pesos.

La acusación al taxista

Una de las principales evidencias de la investigación apareció en el taxi que manejaba Godoy. Después de que dejara de trabajar con el propietario del vehículo, el auto fue llevado a reparar y el tapicero encontró una importante mancha de sangre debajo del tapizado del asiento trasero.

Los peritajes posteriores detectaron más rastros de sangre en el asiento trasero y en una alfombra del vehículo. Además, los investigadores reconstruyeron el recorrido realizado por el taxi durante las horas posteriores al encuentro entre Godoy y Quintilli y ubicaron al vehículo en distintos puntos de Rosario, incluido el sector donde posteriormente fue hallado el cuerpo.

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La investigación también incorporó testimonios de personas que dijeron haber visto a un hombre descender de un taxi y arrojar un cuerpo en la zona de Parque Oeste. Para la Fiscalía, ese conjunto de elementos permitió reconstruir el homicidio y sostener que Godoy había utilizado el engaño para quedarse con el dinero de Quintilli.

La sentencia

El veredicto se conoció este lunes en la sala 9 del Centro de Justicia Penal de Rosario. El tribunal integrado por los jueces de Primera Instancia Facundo Becerra, Nicolás Vico Gimena y Jorge Rodríguez condenó a Godoy a 18 años de prisión efectiva por los delitos de homicidio simple y hurto calamitoso.

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La resolución se ubicó por debajo de la pena solicitada por la Fiscalía, que había reclamado prisión perpetua. Los jueces no condenaron al acusado por la figura de homicidio que contemplaba la pena máxima, sino por homicidio simple, además del hurto calamitoso.

En el mismo veredicto, Godoy fue absuelto por el delito de estafa por aplicación del beneficio de la duda. De esta manera, el juicio por el crimen de Quintilli, ocurrido hace más de tres años, terminó con una pena de 18 años de prisión efectiva para el taxista.