Rosario sigue bajo alerta amarilla por tormentas hasta la tarde del lunes

El SMN mantiene la advertencia para Rosario y el sur de Santa Fe por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional granizo

La alerta amarilla por tormentas continúa este lunes en Rosario , después de una noche en la que ya se registraron precipitaciones en distintos sectores de la ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la advertencia para el departamento Rosario y otros del sur de Santa Fe durante la mañana y la tarde de este lunes 28 de septiembre .

La advertencia también alcanza a los departamentos Constitución, Iriondo y San Lorenzo . Según el SMN, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por intensas precipitaciones en períodos cortos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas .

El organismo estimó acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros , aunque advirtió que esos valores pueden ser superados de manera puntual.

A diferencia de la advertencia que regía durante la noche del domingo, el alerta continúa durante este lunes. A primera hora de la mañana, el escenario previsto es de inestabilidad, con posibilidad de que las tormentas se desarrollen durante las próximas horas.

Por este motivo, desde la Dirección de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Municipalidad de Rosario recomendaron extremar las medidas de precaución y evitar circular por la vía pública si no es necesario.

“Es fundamental que la comunidad extreme las medidas de precaución. Retirar objetos que puedan volarse de balcones o terrazas, y no refugiarse debajo de árboles son acciones simples que pueden marcar la diferencia. La prevención es clave para cuidar la vida y la seguridad de todos”, señalaron desde el área municipal.

Qué recomienda la Municipalidad de Rosario

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda:

No circular por la calle salvo que sea necesario.

Evitar dejar vehículos estacionados cerca de árboles.

Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.

No tocar columnas de alumbrado, cajas de luz ni cables que puedan encontrarse en la vía pública.

Retirar de balcones y terrazas objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantener limpias terrazas, azoteas y patios.

Revisar canaletas y desagües domiciliarios.

No sacar residuos fuera de los horarios habituales de recolección ni dejarlos fuera de contenedores, para evitar obstrucciones y anegamientos.

La Municipalidad mantiene además el monitoreo de las condiciones meteorológicas y la coordinación de sus equipos ante posibles situaciones de riesgo.

Para emergencias o situaciones vinculadas al temporal se encuentra disponible la línea gratuita 103 de Protección Civil, durante las 24 horas. También se pueden realizar reclamos a través de MuniBot, por WhatsApp al 3415440147.

Qué hacer después de la lluvia

Desde el municipio también recordaron la importancia de eliminar los lugares donde pueda acumularse agua una vez que termine el temporal.

La recomendación apunta especialmente a vaciar y limpiar recipientes, patios, terrazas y otros espacios donde pueda quedar agua acumulada, como medida preventiva frente a la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Los recipientes que puedan conservar agua deben vaciarse y cepillarse y, cuando sea posible, mantenerse dados vuelta para evitar que vuelvan a acumularla.