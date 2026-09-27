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El cuerpo calcinado hallado en una fosa sigue sin identidad: investigan si fue incinerado tiempo atrás

El cadáver apareció en un pozo de cemento de unos tres metros de profundidad, en Villa Gobernador Gálvez. Aún no pudieron determinar si era un hombre o una mujer ni establecer su edad.

27 de septiembre 2026 · 17:00hs
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El cuerpo calcinado hallado en una fosa sigue sin identidad: investigan si fue incinerado tiempo atrás

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

El cuerpo calcinado hallado el sábado en el interior de un pozo ubicado en la zona del terraplén de la ruta provincial S22, en jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez, permanece sin ser identificado y sin que se haya logrado hasta el momento determinar su edad o si se trata de un hombre o una mujer. Fue encontrado por la policía en el interior de una fosa de cemento de unos tres metros de profundidad, con rasgos de una incineración de larga data.

El hallazgo se produjo el sábado pasadas las 14 en una zona rural a la altura de Enzo Bordabehere al 2900 de esa ciudad. De acuerdo con la información policial y un último parte judicial por el hallazgo, minutos antes de esa hora ingresaron llamados de vecinos a la central de emergencias 911 que advertían sobre la presencia de una persona sin vida en un sector cercano a la ruta provincial S 22 y el arroyo Saladillo.

Según trascendió, una persona que caminaba por el campo percibió un fuerte olor y al acercarse al lugar de donde procedía se habría encontrado con el cuerpo calcinado. A partir de esa comunicación, efectivos del Comando Radioeléctrico se dirigieron al lugar y constataron la presencia del cuerpo en una fosa de cemento de alrededor de tres metros de profundidad.

El hallazgo movilizó a personal policial, bomberos y equipos de investigación. A pedido de los agentes que llegaron al lugar en primer término, acudió al descampado personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), de Bomberos y de la Policía de Investigaciones (PDI) para avanzar con las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias de la muerte.

En el caso interviene la fiscal de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas Paula Barros, quien solicitó las pericias de rutina y los primeros exámenes médicos. El Ministerio Público de la Acusación indicó este domingo que el cuerpo presentaba rasgos de una posible incineración de larga data. En la inspección inicial no se pudo determinar si se trataba de un hombre o una mujer ni su edad aproximada. Por este motivo, se indicó el traslado al Instituto Médico Legal de Rosario para realizar las pericias correspondientes y lograr la identificación, así como la fecha y causa posible de fallecimiento.

Además se ordenó el levantamiento de rastros en la escena del hallazgo por parte del gabinete criminalístico, el relevamiento de cámaras de vigilancia públicas y privadas de la zona y la toma de testimonios que pudieran aportar datos a la investigación. En tanto, existían medidas de investigación en reserva tendientes a determinar la mecánica y motivación del hecho.

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