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Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Baréin de la Fórmula 1 en Malasia

El piloto argentino tendrá una sanción en la salida de la carrera del domingo. Correrá en un circuito completo que regresa a la máxima categoría

28 de septiembre 2026 · 11:05hs
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Franco Colapinto correrá el próximo fin de semana en Malasia.

Franco Colapinto correrá el próximo fin de semana en Malasia.

Luego de un domingo para el olvido en Bakú, Franco Colapinto saltará a la pista nuevamente este fin de semana para buscar su revancha en el Gran Premio de Baréin que se disputará en Malasia, tras la suspensión a comienzos de temporada por los conflictos en Medio Oriente. Allí, el argentino deberá cumplir una importante sanción.

El pilarense protagonizó una mala maniobra tras la salida del auto de seguridad en Azerbaiyán y chocó a Pierre Gasly y Lando Norris en la primera curva, por lo que los tres pilotos quedaron fuera de la carrera y sin posibilidad de sumar puntos.

Ante esta situación que forzó los tres abandonos, los comisarios de la FIA resolvieron sancionar a Colapinto con cinco puestos en la parrilla de largada este fin de semana en el circuito internacional de Sepang. Cabe aclarar que el piloto de 23 años podrá clasificar sin inconvenientes y que la penalización aplicará posteriormente en su posición de largada el domingo.

Más allá de la sanción que deberá contrarrestar en esta carrera, el argentino también buscará cambiar la cara con el equipo, ya que el golpe a su compañero también generó obvias tensiones en la interna de Alpine. A su vez, será la primera vez que Colapinto correrá en Malasia en la F1, debido a que este circuito no formaba parte del calendario de la máxima categoría desde su última aparición en 2017.

A levantar cabeza. Colapinto correrá en Malasia con una sanción de cinco puestos en la largada.

A levantar cabeza. Colapinto correrá en Malasia con una sanción de cinco puestos en la largada.

Cuándo se disputa el GP de Baréin

El Gran Premio de Baréin se disputará desde el viernes 2 al domingo 4 de octubre en el circuito de Sepang, en Malasia.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de Baréin.

>> Leer más: "Fue un error grave": la autocrítica de Colapinto luego del triple choque que protagonizó en la Fórmula 1

Toda la actividad del fin de semana en Malasia será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Baréin

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1.30

Práctica Libre 2: 5

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1.30

Clasificación: 5

Domingo 4 octubre

Carrera: 4

* Horario en Argentina

>> Leer más: Tras sus fuertes críticas, Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto

Cómo es el circuito de Malasia

El circuito de Sepang volverá a la Fórmula 1 luego de nueve años, como sede de reemplazo del circuito internacional de Sakhir de Baréin, donde no se correrá esta temporada debido a los conflictos en Medio Oriente.

Esta pista es una de las más completas de la categoría, debido a que su amplio trazado combina largas rectas, zonas de frenada intensa y una variedad de curvas rápidas y fluidas, lo que permite a los pilotos atacar en varios sectores. Además, se caracteriza por el calor, la humedad y los repentinos aguaceros tropicales que podrían cambiar las condiciones en apenas un instante.

Con unos 5.5 kilómetros de longitud y 15 curvas, este circuito contará con un total de 56 vueltas durante la carrera principal del domingo, que completarán un poco más de 310 kilómetros de recorrido para los pilotos. El récord histórico de vuelta en Sepang lo registró Sebastian Vettel en 2017 con un tiempo de 1:34.080.

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