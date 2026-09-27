El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El corredor nació como enlace ferroviario con el puerto y conserva huellas de aquella Rosario agroexportadora. Un proyecto para intervenirlo abrió un fuerte debate sobre su valor patrimonial.

Lo que hoy es el túnel Arturo Illia se empezó a proyectar en 1876 con el fin de trasladar los granos desde la estación Rosario Central hasta los galpones portuarios. Ahora está envuelto en la polémica por el proyecto que busca intervenirlo artísticamente para crear el Paseo de las Celebridades Rosarinas. Lo cierto es que este espacio es uno de los patrimonios históricos más emblemáticos de la ciudad y la idea de su transformación causó revuelo.

Es conocido que el boom agroexportador de la segunda mitad del siglo XIX transformó Rosario y construyó una ciudad portuaria y ferruca, con puertos colmados y trenes que entraban y salían de a decenas. Lo cierto es que ese momento histórico creó edificaciones visibles de las que hoy quedan poco vestigios pero que el túnel Arturo Illia es uno de ellos.

La estación Rosario Central , donde hoy se encuentra la Isla de los Inventos, fue inaugurada en 1870. Su construcción empezó en 1860 sobre los vestigios del antiguo cementerio de la ciudad, que había funcionado entre 1810 y 1856.

Seis años después de aquella inauguración, en 1876, el Ferrocarril Central Argentino comenzó a proyectar la creación de un túnel que uniera la nueva terminal con los galpones del puerto para facilitar el traslado de granos. La obra tardó algunos años en empezar y recién en 1890 se inauguró y comenzó a funcionar el corredor subterráneo.

Los andenes de la estación Rosario Central a principios del siglo XX. Al fondo, la Torre del Reloj donde actualmente funciona el Distrito Centro. Entre los andenes y el edificio se encuentra el túnel.

Algunas características de aquel túnel decimonónico se conservan increíblemente: de los 800 metros de largo originales se mantienen 400. Y, por supuesto, los guarda-hombres, que servían para proteger a quienes transitaban por allí mientras pasaba el tren, siguen intactos.

Otra ciudad: los comienzos del actual túnel Arturo Illia.

Pero los años pasaron, la ciudad y el país comenzaron a cambiar y el túnel dejó de ser necesario. Se cerró en 1968 y durante algunos años sirvió de depósito de vagones y maquinaria.

Un cambio inesperado

En la década de 1970 el túnel tuvo una transformación que para los ferroviarios y portuarios del 1900 hubiese sido imposible de imaginar. Una parte del antiguo corredor subterráneo se convirtió en un boliche y nació Tunelmanía, un espacio icónico para muchísimos rosarinos.

Una imagen del túnel a principios de los 70 desde el lado norte. A la izquierda, la estación Rosario Central, hoy Isla de los Inventos.

Lo cierto es que, si bien el espacio quedó prácticamente intacto y la materialidad del túnel no fue transformada, los dueños de la confitería tuvieron que hacer una pequeña intervención que fue descubierta y compartida por la página Arqueología de Rosario hace tan sólo unos días.

En las paredes del túnel se ven algunos rieles cortados con soplete, una herramienta que se inventó mucho después de la creación del túnel. Al parecer, fueron amurados sobre la pared con el propósito de sostener una plataforma. Y es que Tunelmanía, funcionaba como confitería bailable y, además, tenía música en vivo. Para ello se armó un escenario y sus vestigios ahora son restos arqueológicos.

Tunelmanía.

Abandono y recuperación

El boliche finalmente cerró ya sobre la nueva década y el espacio quedó abandonado. Por supuesto no faltan la historia de los rosarinos que iban a explorar el antiguo corredor y caminaban, se escondían o juagaban sobre las huellas de la historia local.

Finalmente, para fines de la década de 1980 el túnel pasó a ser propiedad de la Municipalidad de Rosario y se abrió como extensión de la avenida que recorre la costanera.

El túnel, abandonado.

La polémica actual

En las últimas semanas, ingresó un proyecto al Concejo de Rosario para revalorizar el túnel de la avenida Arturo Illia, un corredor clave transitado a diario por miles de rosarinos que nació en la época dorada de los ferrocarriles. La iniciativa contempla intervenir tanto los laterales como el techo del pasaje para incorporar imágenes de las máximas figuras de la ciudad.

Este tramo de unos 400 metros —cuya construcción original fue reducida a la mitad— es un paso habitual para quienes salen de la zona centro, así como un punto de encuentro los domingos gracias a la implementación de la Calle Recreativa. Con esta propuesta, el espacio busca sumar un fuerte valor agregado. El proyecto, que lleva la firma del concejal Pablo Gavira, plantea una transformación artística urbana. La idea es plasmar la bandera argentina junto a retratos de las principales celebridades nacidas en Rosario, como Lionel Messi y Fito Páez. “La propuesta busca que podamos encontrarnos con nuestra historia, con nuestra cultura y con aquellas personas que, desde distintos ámbitos, dejaron una huella en Rosario”, explicó Gavira.

Imágenes del proyecto que busca transformar el túnel.

Gavira, integrante del partido UNO y parte del interbloque Unidos, contó que su iniciativa busca la representación de la bandera argentina en ambos laterales, el techo pintado de blanco y el Sol de Mayo en el centro del trazado. “La bandera argentina tiene que ser protagonista. Queremos que esta obra artística no solamente mejore la imagen del túnel, sino que también transmita identidad y orgullo porque en nuestra ciudad se izó por primera vez”, señaló el concejal.

En este marco, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario (CAU) pidió al Concejo Municipal que revise el proyecto para transformar el túnel Arturo Illia en un "Paseo Turístico de las Celebridades Rosarinas". A través de una carta dirigida a la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, y a las comisiones que intervienen en el tratamiento de la iniciativa, la entidad expresó su rechazo a la propuesta por considerar que alteraría las características originales de una construcción que forma parte del patrimonio ferroviario de la ciudad. Los arquitectos aclararon que no cuestionan la intención de homenajear a personalidades destacadas de Rosario, sino el lugar elegido para hacerlo y las características de la intervención.