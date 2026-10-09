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Caso Salmain: la Cámara de Apelaciones desestimó una polémica presentación judicial

Se determinó que el juez Román Lanzón no acumuló causas y los plazos procesales no vencieron. Los defensores del magistrado celebraron la resolución

9 de octubre 2026 · 14:38hs
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El suspendido magistrado Gastón Salmain atraviesa distintas instancias judiciales.

El suspendido magistrado Gastón Salmain atraviesa distintas instancias judiciales.

El 6 de octubre se inició el juicio político contra Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. El magistrado, que está suspendido, fue procesado con prisión preventiva en una causa por coimas y corrupción judicial. Si lo destituyen, quedará en condiciones de ser detenido. El Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por los siguientes consejeros acusadores: el senador nacional Luis Juez, el magistrado Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre.

No obstante, todavía no está finalizado el trámite y el probable juicio a Salmain en el fuero local. Una nueva resolución de la Cámara aclara la situación de dos causas y avala el argumento sus abogados defensores locales: Ignacio Carbone y Gustavo Feldman.

Tribunal de Enjuiciamiento

El Tribunal adhoc de Enjuiciamiento, si lo considera, podría pedir la remoción de Salmain por mal desempeño en sus funciones. Al magistrado se lo acusa de haber pactado el cobro de un soborno de 200.000 dólares a cambio de manipular un expediente judicial. Es la célebre causa Attila, uno de los múltiples casos en su contra que tramitan en los tribunales federales de Rosario y que implica a Andrés Vaudagna, extitular de la Afip en Santa Fe.

Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, adelantó que la acusación demostrará una “secuencia de actos funcionales que, apreciados armoniosamente, mostrarán que actuó en connivencia con terceros ajenos a la magistratura, con el propósito de favorecer ilegítimamente los intereses de la parte actora ante la promesa de percibir un retorno económico”, la función de desarmar ese argumento está en manos de sus defensores: José Manuel Ubeira y Yamil Castro Bianchi.

Sin embargo el caso continúa en los Tribunales Federales. En su momento, el juez federal Aurelio Cuello Murúa presento una resolución el 22 de septiembre pasado en la que planteó que el juez Román Lanzón, quien lleva la causa adelante, había acumulado dos legajos en una audiencia llevada a cabo el 31 de julio: uno es la causa que implica a Vaudagna y la otra es la denominada "previsional", sobre el desvío de expedientes. Pero fue rechazada por la Cámara de Apelaciones, hecho celebrado, por considerarla una "actitud racional", por el defensor de Salmain en el fuero local, el penalista Feldman.

En esa audiencia del 31 de julio cuestionada por Cuello Murúa, Lanzón ratificó la imputación contra Salmain al validar las pruebas de corrupción presentadas por la fiscalía. Los puntos clave del escrito fueron la validación de la acusación contra Salmain por presuntamente cobrar sobornos (un pedido de 100.000 dólares) a cambio de direccionar y dictar fallos favorables para beneficiar al extitular de la Afip en Santa Fe y otra causa por un direccionamiento de casos.

>>Leer más: Casación rechazó un planteo de Salmain y el Consejo de la Magistratura define su situación

Planteo judicial

Cuello Murúa consideró que los legajos investigados en la audiencia de julio investigaban una conducta único de "desvío de poder" de parte de Salmain y que Lanzón había acumulado los dos legajos, el "previsional" y el caso Vaudagna, y además cuestionó el vencimiento del artículo 253, que limita la fecha legal de la investigación de una causa previa a su formalización en audiencia.

Para la Cámara Federal de Apelaciones no existió la acumulación de legajos por parte de Lanzón ya que sólo se formalizó la denominada causa Vaudagna y que en la otra causa, llamada "previsional", no fue formalizada por parte de la Fiscalía Federal.

>>Leer más: Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

Así las cosas, Feldman, quien no participa de la defensa en el enjuiciamiento, expresó: "Hay que ir de lo particular a lo general. Este planteo de la Cámara revocó una resolución amañada y se demuestra una condena anticipada a Salmain, de quien quieren hacer leña del árbol caído.

Por otro lado, en la investigación al probable juicio a Salmain hay situaciones que le atribuyen que no están probadas ni mucho menos. Es una causa signada lamentablemente por el humor social y es netamente mediática“.

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