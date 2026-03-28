La Capital | Policiales | Prisión preventiva

Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

El magistrado se amparó en sus fueros y evita la medida judicial. Lo imputaron por la compra de 10 millones de dólares en beneficio del financista Fernando Whpei

28 de marzo 2026 · 16:55hs
El juez Salmain se ampara en sus Fueros y sigue a cargo de juzgados

El juez Salmain se ampara en sus Fueros y sigue a cargo de juzgados

La sala B de la Cámara Federal de Rosario, compuesta por los camaristas Anibal Pineda, Silvina Andalaf Casiello y Élida Vidal, resolvió confirmar parcialmente el procesamiento y la prisión preventiva domiciliaria del juez Gastón Salmain en la causa por prevaricato y cohecho.

A Salmain se le notificó que debe permanecer en su domicilio con una tobillera electrónica. El juez federal se amparó en su investidura y atento a su inmunidad de fueros judiciales, sólo quedará en prisión cuando se modifique su situación como juez federal.

La Cámara evalúo que "de las declaraciones de Fernando Whpei como «imputado colaborador» surge que, durante octubre de 2023, habría acordado con Salmain la presentación de una acción judicial ante el Juzgado Federal a su cargo tendiente a obtener una medida cautelar que lo autorizara a adquirir la suma de diez millones de dólares estadounidenses al cambio oficial para destinarlos -supuestamente- al pago de una obligación contraída con una firma del exterior, siendo que en realidad se pretendía obtener una suma de dinero importante resultante de la diferencia cambiaria en la cotización entre el dólar oficial y el dólar blue".

whpei
El financista y mutualista Fernando Whpei

El financista y mutualista Fernando Whpei

Juez y parte

Salmain se encuentra procesado por los delitos de cohecho y prevaricato. Lo acusan de haber firmado una resolución judicial que habría favorecido a una financiera con la compra de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en un contexto de fuerte brecha con el mercado paralelo. La investigación apunta a determinar si esa decisión fue adoptada a cambio del pago de una coima. Así lo entendieron los fiscales que investigaron el caso y que por ese motivo pidieron su suspensión en el cargo y también su detención.

>> Leer más: Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

En su resolución inicial de procesamiento, en sintonía con lo planteado por los fiscales, el juez Carlos Vera Barros incluyó la prohibición de salir del país. Salmain no quiso renunciar como juez para someterse al proceso y el planteo de remoción en su contra aún está a consideración del Consejo de la Magistratura.

La situación del juez es tan comprometida que la Cámara Federal de Casación Penal no lo autorizó a salir del país hasta que el caso se resuelva. El año pasado, el magistrado había agotado todas las vías judiciales para obtener autorización y viajar a España e Italia entre el 26 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026.

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