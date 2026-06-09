Casación rechazó un planteo de Salmain y el Consejo de la Magistratura define su situación

Declaró inadmisible un recurso presentado por el juez federal de Rosario, en una causa que podría derivar en su suspensión y destitución

Salmain está procesado como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso presentado por el juez federal de Rosario Gastón Salmain contra la decisión que confirmó el rechazo de la recusación de quien está a cargo de la investigación en su contra, en una resolución que impacta en el proceso que afronta ante el Consejo de la Magistratura .

La decisión fue adoptada por los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar , quienes desestimaron diversos planteos efectuados en la causa que tiene como imputados a Salmain y al abogado Santiago Busaniche .

Salmain está procesado como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato , en una investigación que le atribuye la manipulación de un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso.

Según la causa, a Busaniche se le atribuyó haber gestionado influencias para que el magistrado ordenara al Banco Central de la República Argentina (BCRA) la salida de 10 millones de dólares hacia cuentas en el exterior entre septiembre de 2023 y abril de 2024, en pleno cepo cambiario.

La investigación sostiene, además, que el juez habría exigido un retorno de 200 mil dólares por esa operación.

Salmain, bajo la lupa

Este miércoles, el plenario del Consejo de la Magistratura tratará el dictamen de la comisión de Acusación que impulsó el juicio político contra Salmain.

La medida podría derivar en su suspensión, eventual destitución y la pérdida de los fueros que actualmente impiden ejecutar una orden de prisión preventiva en su contra.

En paralelo, la Sala II también denegó el acceso a la Corte Suprema de Justicia solicitado por Busaniche, al rechazar tres recursos extraordinarios presentados por su defensa contra la confirmación de su procesamiento y las recusaciones formuladas contra el magistrado y los fiscales de la causa.