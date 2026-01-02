La Capital | Policiales | Buenos Aires

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Son ocho personas, incluyendo a dos extranjeros. La organización cayó en 2023, cuando les secuestraron 13.292 dólares, 12.072.340 pesos y drogas de todo tipo

2 de enero 2026 · 13:03hs
Gendarmería Nacional arrestó a los sospechosos en la provincia de Buenos Aires.

Gendarmería Nacional arrestó a los sospechosos en la provincia de Buenos Aires.

El fiscal federal Matías Di Lello solicitó la realización de un juicio oral para ocho individuos en una organización que se dedicaba al transporte y tráfico de estupefacientes en la provincia de Buenos Aires. La banda tenía bases en San Nicolás y Pergamino.

La causa se había iniciado en mayo de 2022 tras el hallazgo de una avioneta abandonada en un campo de la zona rural de Pergamino, la cual había sido utilizada para introducir cargamentos de cocaína. Tras el avance de la investigación, se llevaron adelante una serie de medidas y allanamientos que permitieron desbaratar la red en marzo de 2023. Durante la investigación, las fuerzas federales secuestraron 13.292 dólares, 12.072.340 pesos, seis armas de fuego y otros elementos.

>> Leer más: Cayó banda narco internacional y les incautan cocaína y más de $ 40 millones

Según fuentes judiciales, los líderes de la organización serían Alan “Lawers” Ávila (31), un comerciante de criptomonedas que reside en la ciudad de Córdoba, Fernando Chiorazo (46), que vive en un country de la localidad bonaerense de Pilar, y Lucas Morales (29). La fiscalía requirió también que sean enviados a juicio oral Jesse Jiménez Mendoza (31), un remisero y prestamista peruano que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldimer Hernández Ordoñez (45), vendedor de muebles oriundo de Colombia, Brian Antúnez (28), profesor de baile y remisero, Rodrigo Tristán (35), organizador de eventos, y Pablo Hurtado (60), guía de caza.

A todos se los considera responsables del tráfico de estupefacientes en las modalidades de siembra, cultivo, producción, distribución y comercialización, agravado por la intervención de más de tres personas organizadas. De acuerdo con la acusación, Ávila, Chiorazo y Morales estaban a cargo de la adquisición de la materia prima para producir estupefacientes y del cultivo de las plantas de marihuana. Luego, por intermedio de los otros cinco imputados, se concretaba el suministro y distribución de estupefacientes en la zona norte de la provincia y en otras ciudades cercanas. A su vez, Jiménez Mendoza proveía de estupefacientes a Hernández Ordoñez, distribuidor en los últimos eslabones de la cadena de comercialización. Del mismo modo procedía Morales con su pareja, que se encuentra prófuga junto con otras dos personas a pesar de una orden de captura nacional e internacional aún vigente.

>> Leer más: Una banda narco transnacional con llegada a gavillas de vendedores rosarinos

Una avioneta en el norte de Buenos Aires

El 6 de mayo de 2022, una avioneta Cessna sin matrícula que había sido detectada en maniobras irregulares fue abandonada en un predio rural del paraje El Socorro, partido de Pergamino, tras un aterrizaje forzoso. En su interior se encontraron hojas de coca, sobres de bicarbonato, chips de teléfono bolivianos y anotaciones que indicaban la procedencia internacional de la operación.

Así empezó una extensa investigación enmarcada en la operación regional “Rompiendo Alas” de Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Con la participación de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, en coordinación con autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, las autoridades pudieron identificar una ruta aérea desde Bolivia y Perú para introducir estupefacientes en Argentina.

A partir de ese momento, la Unidad Fiscal San Nicolás, encabezada por Di Lello, instruyó la investigación junto al fiscal coadyuvante Wenceslao Insúa con colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Tras una serie de medidas de inteligencia, se pudo conectar el hallazgo de la avioneta con una estructura trasnacional y otra local de venta de droga.

Allanamientos con secuestro de distintas drogas

Durante el proceso se ordenaron múltiples allanamientos y operativos en Córdoba, en territorio bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llevaron a cabo el 16 de marzo de 2023. En ese marco detuvieron a nueve personas y se incautó material de interés para la causa: siete vehículos, 1.202 pastillas de éxtasis, 397,9 gramos de tusi (cocaína rosa), 519 plantines de marihuana en estado natural, siete plantas de marihuana con 14 tallos sueltos y 42,5 gramos de cocaína.

Además, en domicilios relacionados con los investigados se secuestraron 13.292 dólares, 12.072.340 pesos, seis armas de fuego, siete balanzas de precisión, tres máquinas de contar dinero, 24 teléfonos celulares, 6 computadoras portátiles, elementos de corte, morteros y pipas. Entre la evidencia se destacan otros elementos compatibles con el montaje de "laboratorios" de drogas sintéticas, plantaciones de marihuana, instalaciones de invernaderos de cannabies e instalaciones de secaderos.

Noticias relacionadas
un auto de coleccion de 180 mil dolares choco en buenos aires y quedo destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Christian Petersen sufrió una descompensación el 12 de diciembre 

Christian Petersen fue trasladado a Buenos Aires: qué dice el primer parte médico

Una nena de 12 años está internada con una grave herida en su cabeza, producto de una bala perdida.

Buenos Aires: una nena de 12 años está grave tras ser herida por una bala perdida

un intenso temporal azoto buenos aires y granizo en varias zonas

Un intenso temporal azotó Buenos Aires y granizó en varias zonas

Ver comentarios

Las más leídas

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Lo último

Gastroenteritis por alimentos, virosis y dolencias cardíacas, las consultas después del 31

Gastroenteritis por alimentos, virosis y dolencias cardíacas, las consultas después del 31

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas rescatadas

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas rescatadas

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Gastroenteritis por alimentos, virosis y dolencias cardíacas, las consultas después del 31

Se suman las otitis y lesiones por caídas. Pero lo frecuente por estos días en Rosario son los cuadros de diarreas, vómitos y malestar por comida contaminada

Gastroenteritis por alimentos, virosis y dolencias cardíacas, las consultas después del 31
La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas rescatadas
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas rescatadas

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote
Policiales

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

Ovación
El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newells

Por Luis Castro
Ovación

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newell's

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newells

El club que pretende a Éver Banega con un entrenador con pasado en Newell's

El argentino que se peleó con Senna y que huyó de Liberia tras un intento de ser ejecutado

El argentino que se peleó con Senna y que huyó de Liberia tras un intento de ser ejecutado

Las estadísticas de Newells contra sus rivales en el primer torneo de 2026

Las estadísticas de Newell's contra sus rivales en el primer torneo de 2026

Policiales
Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años
POLICIALES

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jovenes y demoraron a siete personas en zona sur

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

La Ciudad
Gastroenteritis por alimentos, virosis y dolencias cardíacas, las consultas después del 31
Salud

Gastroenteritis por alimentos, virosis y dolencias cardíacas, las consultas después del 31

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario
La Ciudad

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países
Política

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 
La Ciudad

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos
Ovación

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Newells inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez
Ovación

Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil
La Ciudad

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación
Economía

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año
La Ciudad

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis
Información General

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
LA CIUDAD

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
En el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural
Información General

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

Al menos 47 muertos por un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza
El Mundo

Al menos 47 muertos por un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza

El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martin
LA CIUDAD

El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martin

Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano
Policiales

Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados
LA CIUDAD

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados

Medios británicos destacan a Milei entre los líderes más influyentes en 2025
Política

Medios británicos destacan a Milei entre los líderes más influyentes en 2025

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

Balacera mortal en Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros
Policiales

Balacera mortal en Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros