Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

El aeropuerto de Rosario volvió a operar a pleno en verano con vuelos directos y conexiones nacionales e internacionales. Una por una, todas las opciones

El aeropuerto de Rosario retoma su actividad con intensidad luego de la reapertura concretada la semana pasada, tras las obras de renovación integral de la pista. En el inicio del verano, la terminal aérea se posiciona como una alternativa clave para los viajes de vacaciones, con una oferta de vuelos directos y conexiones que permite evitar traslados a Buenos Aires y salir al exterior desde la región.

La reanudación de los vuelos llega en un contexto de alta demanda turística y con una grilla que incluye destinos de playa, ciudades argentinas y hubs internacionales.

Aerolíneas Argentinas opera desde Rosario vuelos directos a Aeroparque, Ezeiza, Bariloche, Iguazú, Mar del Plata, Florianópolis, Río de Janeiro y Cabo Frío.

A través de Aeroparque y Ezeiza, la compañía ofrece conexiones a distintos puntos del país y del exterior, lo que amplía las opciones tanto para turismo como para viajes laborales.

Copa Airlines: el hub de Panamá

Copa Airlines mantiene su ruta directa entre Rosario y Panamá. Desde el aeropuerto de Tocumen, los pasajeros acceden a una amplia red de conexiones hacia destinos de América del Norte, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, lo que convierte a esta ruta en una de las más utilizadas para viajes internacionales de larga distancia.

Gol y Latam: Brasil y Perú como puertas de entrada

Gol Linhas Aéreas vuela desde Rosario a Florianópolis, Río de Janeiro y San Pablo. Desde esas ciudades, los pasajeros pueden conectar con otros destinos de Brasil y del exterior.

Por su parte, Latam Airlines opera vuelos directos a Lima y San Pablo, dos hubs regionales que permiten continuar viaje hacia distintos puntos de América y Europa.

Ola y Arajet: Caribe y nordeste brasileño

La aerolínea Ola ofrece vuelos desde Rosario a Cabo Frío y Maceió, dos destinos del nordeste de Brasil con fuerte demanda en temporada alta.

En tanto, Arajet conectará a partir del próximo 16 de junio Rosario con Punta Cana, uno de los destinos más elegidos del Caribe, sumando una opción directa para quienes viajan por turismo.

Con la pista renovada y la programación de vuelos restablecida, el Aeropuerto de Rosario se prepara para un 2026 de alta actividad. Desde la terminal recomiendan a los pasajeros llegar con anticipación, verificar horarios y documentación, y chequear las condiciones de equipaje y check-in de cada aerolínea.

La reapertura de la pista refuerza el rol estratégico del aeropuerto para Rosario y la región, facilitando los viajes de vacaciones y mejorando la conectividad aérea en uno de los momentos de mayor movimiento del año.

Posibles nuevas rutas: Chile y Paraguay

Además, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, confirmó que se analizan nuevos destinos. Entre ellos, mencionó Santiago de Chile, con interés de la aerolínea Jetsmart; y Asunción del Paraguay, una conexión inédita sin antecedentes recientes en vuelos directos desde Rosario

Puccini destacó que el aeropuerto podrá recibir casi 5 millones de pasajeros por año y subrayó: “La provincia tiene que estar cada vez más conectada. Seguimos buscando destinos porque es lo que exige esta nueva infraestructura”.