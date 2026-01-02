La Capital | Zoom | Messi

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

Morena Messi cantó en un karaoke familiar y el capitán de la selección argentina compartió el momento en redes

2 de enero 2026 · 14:16hs
Leo Messi y Morena

Leo Messi y Morena, en 2015

Lionel Messi volvió a abrir una ventana a su intimidad familiar. En las últimas horas, el capitán de la selección argentina compartió un video en el que se ve a su sobrina Morena cantando en un karaoke durante un encuentro familiar, una escena que rápidamente despertó reacciones entre sus seguidores.

Morena Messi tiene 18 años y es hija de Rodrigo, el hermano mayor del futbolista, y de Florencia Parisi. Es la mayor de tres hermanos, junto a Agustín y Benjamín, y desde hace tiempo la música ocupa un lugar central en su vida.

El video, grabado en un clima distendido, mostró a la joven interpretando una canción frente a sus familiares, con la naturalidad de quien está acostumbrada a subirse a un escenario, aunque esta vez haya sido improvisado y hogareño. En cuestión de minutos, la joven comenzó a ganar seguidores en la red social y generó múltiples reacciones entre los usuarios.

>> Leer más: Después de la Navidad en Funes, Messi viaja a Uruguay por un festejo familiar

La música, una pasión que viene de antes

No es la primera vez que Morena canta frente a su familia. En diciembre de 2022, pocos días después de la consagración argentina en el Mundial de Qatar, Messi asistió a la fiesta de 15 de su sobrina. En esa celebración, la joven sorprendió a los invitados al interpretar una canción de Emilia Mernes, en un momento que también fue muy comentado dentro del círculo familiar.

A tres años de aquel episodio, la música sigue apareciendo como una de las grandes pasiones de Morena, que continúa formándose y explorando ese camino artístico, siempre con el apoyo de su familia.

