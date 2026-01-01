Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Aunque sus contratos vencieron el 31 de diciembre, Fatura Broun y Carlos Quintana ya habrían aceptado la propuesta para continuar, mientras que la negociación con Ignacio Malcorra permanece estancada

Ignacio Malcorra tiene la pelota en sus pies, al menos por ahora. En Central lo esperan, hay que ver hasta cuándo.

El título podría ser "Malcorra, Broun y Quintana quedaron libres de Central " y no se estaría faltando a la verdad, de acuerdo a cómo se maneja la dirigencia canalla de sólo brindar información por los canales oficiales. Pero la realidad es que el arquero y el zaguero aceptaron la propuesta de seguir e Ignacio Malcorra aún no.

Técnicamente, por lo menos de lo que se dio a conocer a la prensa, los tres finalizaron sus contratos el 31 de diciembre de 2025 y no se anunció su renovación . En cambio, aquellos en su misma situación que no seguirán, sí se informó que quedaban libres.

En dos de los últimos posteos, Central informó el pasado 30 de diciembre que ni a Juan Manuel Elordi ni a Santiago López se les renovará el contrato que también vencía el 31 de diciembre. La dirigencia canalla agradeció los servicios prestados a los dos jugadores que fueron campeones en 2025.

En cambio sobre Malcorra, Quintana y Broun no hubo ninguna comunicación oficial, lo que alimenta también la expectativa de continuidad. De lo contrario, hubieran anunciado su partida.

La palabra oficial de Central

Al respecto lo único que se hizo público fueron las palabras del presidente Gonzalo Belloso sobre que los tres futbolistas tenían sobre la mesa una oferta económica para continuar en el club, no sujeta a discusiones.

Por algunas declaraciones y consultas con representantes y allegados, Fatura Broun y el Pelado Quintana habrían aceptado la propuesta y todo es una cuestión de tiempo para que se informe desde el club.

Quizás se esté esperando a hacerlo junto a la continuidad de Malcorra, porque de hacerlo antes, quedaría más claro que el 10 canalla se alejaría cada vez más de la posibilidad de firmar un nuevo contrato.

Pero está claro que en el caso de Malcorra, no todo marcha sobre rieles y es el al que más le cabe la definición de que es jugador libre y por lo tanto hoy está afuera de Central.

Lo que se dijo desde el lado de Ignacio Malcorra

Uno de sus representantes, Sergio Levinton, el pasado 24 de diciembre dijo: "Nunca jamás llamaron a Nacho o me llamaron a mí. No hay que hablar de propuesta o respuesta esperada. Jamás hubo una propuesta para la renovación de Nacho".

Días antes, el propio Malcorra había manifestado en una radio de Río Colorado que estaba en plenas negociaciones y "renegociando el contrato", pero Levinton echó insistió en que "no hay una propuesta de renegociación". Desde allí hubo un silencio de radio en cuanto a los avances sobre esta cuestión.

Quizás los tiempos del club no coinciden con los de las fiestas y a lo mejor puertas adentro todo está arreglado sobre si estos jugadores van a continuar o no. Lo real es que por la información que hay, este lunes 1º de enero de 2026, Malcorra, Broun y Quintana ya no son más futbolistas de Central y quedaron libres.

Los dos primeros seguramente en breve será anunciada su continuidad. Nacho es un mar de dudas. Central empieza la pretemporada el lunes, con Jorge Almirón al mando. ¿Hasta cuándo lo esperarán?