El tiempo en Rosario: viernes ventoso, con chances de lluvias y alerta amarillo por altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional no descarta la posibilidad de tormentas aisladas y prevé una temperatura máxima de 32 grados.

2 de enero 2026 · 07:50hs
Este viernes 2 de enero llega con una mañana con cielo nublado y chances de tormentas aisladas. Además

Este viernes 2 de enero llega con una mañana con cielo nublado y chances de tormentas aisladas. Además, rige un alerta amarillo por altas temperaturas.

Si bien este viernes (primer día hábil del 2026) arrancó con una mañana muy agradable, con cielo parcialmente nublado y hasta con posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta de nivel amarillo por altas temperaturas. Según el organismo nacional, para hoy en Rosario se espera una temperatura máxima de 32 grados.

Esta mañana, la temperatura rondaba los 20 grados y el SMN indicaba que el cielo estaba parcialmente nublado “con polvo levantado por viento” que soplaba desde el sudeste a 34 kilómetros por hora. Por ese fenómeno, la visibilidad estaba reducida a 8 kilómetros.

El pronóstico extendido del SMN indicaba que las condiciones de tiempo para el fin de semana serán buenas, aunque en la madrugada y mañana de sábado podría presentarse ventosa. Mañana será una jornada con cielo algo nublado y agradable, ya que se espera una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 33 grados.

Para el domingo se esperan condiciones similares, incluso se espera que el sol brille un poco más porque la nubosidad irá en retroceso. En este caso, la mínima se ubicará en 19 grados y la máxima de 34.

En el arranque de la semana próxima también se esperan condiciones de tiempo sin lluvias, pero con cielo mayormente nublado, pero con temperaturas más agradables. La alta nubosidad también se daría durante el martes y según el SMN el termómetro marcará 32 y 30 grados, respectivamene.

Los padres de Facu, que con 10 años quedó atrapado por un ducto sin reja de la pileta La Dulce del Jockey Club y murió ahogado.

A dos años de la tragedia en el Jockey Club: "El cambio de fiscales da expectativa"

El incendio se produjo en una casa de Pedro Lino Funes al 1500 y provocó la muerte de tres perros y once gatos

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aumenta el estacionamiento medido en Rosario

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

La madre y su bebé posá con los efectivos tras el parto 

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Facundo, de 10 años, murió atrapado por un ducto de la pileta La Dulce del Jockey Club. Sus padres cuestionan a la fiscal desplazada por "lenta y sesgada"

A dos años de la tragedia en el Jockey Club: El cambio de fiscales da expectativa
Las estadísticas de Newells contra sus rivales en el primer torneo de 2026

Rosario cerró 2025 con 116 homicidios, un 27% más de casos que el año anterior

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural
Al menos 47 muertos por un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza
El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martin
Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano
Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados
Medios británicos destacan a Milei entre los líderes más influyentes en 2025
Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Balacera mortal en Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros
Tragedia en Ámsterdam: un incendio destruyó una iglesia histórica en Año Nuevo
Banco Nación: por un error técnico acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
Quini 6: pozo vacante en el tradicional de fin de año, con 20 ganadores en el Siempre Sale
Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen
Verano récord en Punta del Este: boom de argentinos, vuelos privados y alquileres de hasta u$s110.000
Fuerte polémica en las redes: Zulemita Menem cruzó al Gordo Dan por sus críticas al islam
Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas
Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos
El mapa de la crisis: Buenos Aires y Santa Fe encabezan el ranking de conflictos
Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 
Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem
Pullaro afirmó que Rosario será la ciudad más segura de la Argentina

