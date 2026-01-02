El tiempo en Rosario: viernes ventoso, con chances de lluvias y alerta amarillo por altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional no descarta la posibilidad de tormentas aisladas y prevé una temperatura máxima de 32 grados.

Este viernes 2 de enero llega con una mañana con cielo nublado y chances de tormentas aisladas. Además, rige un alerta amarillo por altas temperaturas.

Si bien este viernes (primer día hábil del 2026) arrancó con una mañana muy agradable, con cielo parcialmente nublado y hasta con posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta de nivel amarillo por altas temperaturas . Según el organismo nacional, para hoy en Rosario se espera una temperatura máxima de 32 grados.

Esta mañana, la temperatura rondaba los 20 grados y el SMN indicaba que el cielo estaba parcialmente nublado “con polvo levantado por viento” que soplaba desde el sudeste a 34 kilómetros por hora. Por ese fenómeno, la visibilidad estaba reducida a 8 kilómetros.

El pronóstico extendido del SMN indicaba que las condiciones de tiempo para el fin de semana serán buenas, aunque en la madrugada y mañana de sábado podría presentarse ventosa. Mañana será una jornada con cielo algo nublado y agradable, ya que se espera una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 33 grados.

Para el domingo se esperan condiciones similares, incluso se espera que el sol brille un poco más porque la nubosidad irá en retroceso. En este caso, la mínima se ubicará en 19 grados y la máxima de 34.

En el arranque de la semana próxima también se esperan condiciones de tiempo sin lluvias, pero con cielo mayormente nublado, pero con temperaturas más agradables. La alta nubosidad también se daría durante el martes y según el SMN el termómetro marcará 32 y 30 grados, respectivamene.