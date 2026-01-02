Un campeón con la selección argentina está a un paso de firmar con Racing

La Academia avanza en las negociaciones con un gigante europeo para fichar a una joven futbolista que se consagró en la Copa América 2024 con la Albiceleste

Un campeón de la Copa América 2024 con la selección argentina está a un paso de Racing.

En plena pretemporada, con la vista puesta en el comienzo del torneo Apertura 2026 , Racing busca dar un fuerte golpe en el mercado argentino y avanza las negociaciones con Inter de Milán para acordar un préstamo de Valentín Carboni , una de las jóvenes promesas de la Serie A y campeón de la Copa América 2024 con la selección argentina .

Según trascendió, la Academia realizó una propuesta formal para recibir al jugador por seis meses , lo que frenaría su otro préstamo a Genoa, donde no obtuvo los minutos de juego necesarios para mantener su desarrollo.

El presidente de Racing, Diego Milito, habría llevado adelante las negociaciones junto a su excompañero de Inter y la selección argentina Javier “Pupi” Zanetti, actual vicepresidente del conjunto italiano.

En caso de concretar el acuerdo, el equipo de Avellaneda podría quedarse con uno de los principales refuerzos del mercado de pases de verano en Argentina , con un delantero de 20 años que demostró gran gambeta y velocidad, pero no logró afianzarse en la Serie A.

El pasado y futuro de Valentín Carboni

Carboni tuvo un paso por las inferiores de Lanús mientras su padre, el exjugador Ezequiel Carboni, era DT del conjunto granate. Posteriormente, partió rumbo a Italia y completó su formación en Inter, hasta realizar su debut oficial en octubre de 2022.

Para la temporada 2023-2024 fue cedido a préstamo a Monza, donde logró sumar buena cantidad de minutos y mostrar destellos de su talento con un total de 32 partidos, dos goles y cuatro asistencias. Aquellas actuaciones le valieron la convocatoria a la selección argentina, con la que debutó y fue campeón en la Copa América 2024.

Luego, fue nuevamente cedido a préstamo, pero esta vez a Olympique de Marsella. Tras apenas cuatro partidos disputados, sufrió una rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas y pasó varios meses alejado de las canchas, por lo que Inter cortó su cesión en febrero de 2025.

Unos meses más tarde, volvió a sumar minutos con el conjunto italiano durante el Mundial de Clubes, incluso anotando un gol decisivo en la victoria 2-1 frente a Urawa Red Diamonds de Japón. Semanas después confirmaron su cesión a Genoa, la cual sería interrumpida para cerrar su llegada a Racing.