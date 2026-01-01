Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil

Durante 2025, y pese al contexto económico adverso, la UNR invirtió fuertemente en sus alumnos. En los comedores, repartieron casi un millón de raciones

La UNR cuenta con seis comedores universitarios, en los que brindaron casi un millón de raciones durante 2025.

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) se posicionó en 2025 como la universidad del país que mayor presupuesto destinó a políticas de bienestar universitario . En un contexto económico adverso, la casa de estudios profundizó una estrategia orientada a garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de su comunidad académica, con un abordaje integral que combinó políticas alimentarias, habitacionales, académicas, sociales, deportivas y de salud mental.

Desde el área de Bienestar Universitario destacaron que el despliegue de estas políticas respondió a una definición institucional sostenida en el tiempo, que entendió al bienestar como una condición central del derecho a la educación superior.

Uno de los datos más relevantes del año fue la inversión de más de 200 millones de pesos en el Programa de Becas. El refuerzo estuvo puesto especialmente en las Becas de Acceso, destinadas a estudiantes que son primera generación universitaria. A través de un trabajo articulado con los cinco distritos de Rosario, la UNR alcanzó a 298 nuevos estudiantes provenientes de 40 escuelas distintas.

En paralelo, la universidad avanzó en el fortalecimiento del Programa de Residencias Universitarias. En 2025 se puso en funcionamiento una nueva residencia en articulación con la Municipalidad de Venado Tuerto, ubicada en Moreno 450, en una zona céntrica y estratégica de Rosario. Con esta incorporación, ya son tres las residencias universitarias en funcionamiento.

“El contexto económico hace que la posibilidad de vivir en Rosario para estudiar sea muchas veces determinante para continuar una carrera universitaria”, señaló el rector Franco Bartolacci, y remarcó que el objetivo fue “multiplicar herramientas para que más estudiantes puedan cumplir el sueño de ser profesionales”.

La red de comedores universitarios continuó siendo otro pilar del sistema de bienestar. Entre febrero y noviembre se entregaron casi 900 mil menús en sus seis sedes, con precios accesibles y opciones que incluyeron desayuno, almuerzo, merienda y cena, además de alternativas vegetarianas y sin TACC.

Acompañamiento académico y salud mental

A través de la Dirección de Orientación Estudiantil, la UNR profundizó el acompañamiento de las trayectorias educativas. Durante el año se realizaron más de 250 charlas informativas y recorridos por la universidad, junto con dispositivos de orientación académica, vocacional, territorial y de salud mental.

En ese marco, se puso en funcionamiento el Espacio de Escucha y Acompañamiento, que brindó seguimiento sostenido a 152 estudiantes de distintas carreras. También se consolidó el Programa Codo a Codo, orientado al acompañamiento académico y social entre pares, con la supervisión de un equipo profesional de psicólogas y psicólogos.

Por primera vez, y en articulación con la Dirección de Graduados, se desarrollaron jornadas de inserción al mundo laboral, con la participación sostenida de más de 120 estudiantes próximos al egreso.

Alcance territorial y vínculo con el nivel medio

Durante 2025, más de 35 mil personas participaron de la Expo Carreras UNR, uno de los eventos educativos más convocantes de la región. Además, la Universidad realizó 52 exposiciones y charlas informativas en localidades de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, reforzando su perfil federal.

La campaña “La UNR en tu distrito” llevó propuestas universitarias, talleres, acciones de salud y cultura a los barrios de Rosario a través de los Centros Municipales de Distrito. En paralelo, se desarrollaron actividades de orientación estudiantil en ciudades como Firmat, San Lorenzo, Venado Tuerto y Villa Constitución, y talleres de iniciación a la vida universitaria en más de 15 escuelas secundarias.

Deporte y vida universitaria

La Dirección de Educación Física sostuvo una intensa agenda durante el año, con más de 30 disciplinas deportivas en funcionamiento y una asistencia mensual que superó las 6 mil personas. Con cinco predios disponibles, la UNR amplió su oferta tras la colocación de un nuevo piso de pasto sintético en el Predio La Reforma, en Francia 750.

También se implementó un curso de buceo en el gimnasio de Moreno 460, se impulsó la Diplomatura en Nutrición y se realizó una nueva edición de “Recorré UNR”, que combinó deporte, historia y cultura, con la participación de más de 400 personas.

“La Universidad no es solo cursar y rendir. Es también generar espacios de encuentro, esparcimiento y prácticas sociales distintas”, sostuvo Sebastián Palomeque, al destacar el rol del deporte en la vida universitaria.

Una política sostenida de inclusión

Desde la UNR subrayaron que las políticas de Bienestar Universitario se consolidaron como una estrategia central para sostener la igualdad de oportunidades. Becas, residencias, comedores, orientación, salud mental y deporte formaron parte de un entramado de herramientas que permitió acompañar las trayectorias académicas y personales de estudiantes, docentes, nodocentes y graduados.