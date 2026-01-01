La Capital | La Ciudad | UNR

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil

Durante 2025, y pese al contexto económico adverso, la UNR invirtió fuertemente en sus alumnos. En los comedores, repartieron casi un millón de raciones

1 de enero 2026 · 17:20hs
La UNR cuenta con seis comedores universitarios

Foto: Silvina Salinas / La Capital

La UNR cuenta con seis comedores universitarios, en los que brindaron casi un millón de raciones durante 2025.

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) se posicionó en 2025 como la universidad del país que mayor presupuesto destinó a políticas de bienestar universitario. En un contexto económico adverso, la casa de estudios profundizó una estrategia orientada a garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de su comunidad académica, con un abordaje integral que combinó políticas alimentarias, habitacionales, académicas, sociales, deportivas y de salud mental.

Desde el área de Bienestar Universitario destacaron que el despliegue de estas políticas respondió a una definición institucional sostenida en el tiempo, que entendió al bienestar como una condición central del derecho a la educación superior.

Becas, residencias y comedores, los ejes centrales

Uno de los datos más relevantes del año fue la inversión de más de 200 millones de pesos en el Programa de Becas. El refuerzo estuvo puesto especialmente en las Becas de Acceso, destinadas a estudiantes que son primera generación universitaria. A través de un trabajo articulado con los cinco distritos de Rosario, la UNR alcanzó a 298 nuevos estudiantes provenientes de 40 escuelas distintas.

En paralelo, la universidad avanzó en el fortalecimiento del Programa de Residencias Universitarias. En 2025 se puso en funcionamiento una nueva residencia en articulación con la Municipalidad de Venado Tuerto, ubicada en Moreno 450, en una zona céntrica y estratégica de Rosario. Con esta incorporación, ya son tres las residencias universitarias en funcionamiento.

>> Leer más: Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

“El contexto económico hace que la posibilidad de vivir en Rosario para estudiar sea muchas veces determinante para continuar una carrera universitaria”, señaló el rector Franco Bartolacci, y remarcó que el objetivo fue “multiplicar herramientas para que más estudiantes puedan cumplir el sueño de ser profesionales”.

La red de comedores universitarios continuó siendo otro pilar del sistema de bienestar. Entre febrero y noviembre se entregaron casi 900 mil menús en sus seis sedes, con precios accesibles y opciones que incluyeron desayuno, almuerzo, merienda y cena, además de alternativas vegetarianas y sin TACC.

Acompañamiento académico y salud mental

A través de la Dirección de Orientación Estudiantil, la UNR profundizó el acompañamiento de las trayectorias educativas. Durante el año se realizaron más de 250 charlas informativas y recorridos por la universidad, junto con dispositivos de orientación académica, vocacional, territorial y de salud mental.

En ese marco, se puso en funcionamiento el Espacio de Escucha y Acompañamiento, que brindó seguimiento sostenido a 152 estudiantes de distintas carreras. También se consolidó el Programa Codo a Codo, orientado al acompañamiento académico y social entre pares, con la supervisión de un equipo profesional de psicólogas y psicólogos.

Por primera vez, y en articulación con la Dirección de Graduados, se desarrollaron jornadas de inserción al mundo laboral, con la participación sostenida de más de 120 estudiantes próximos al egreso.

>> Leer más: Después de 37 años, la UNR aprobó la creación de una nueva facultad donde se cursará educación física

Alcance territorial y vínculo con el nivel medio

Durante 2025, más de 35 mil personas participaron de la Expo Carreras UNR, uno de los eventos educativos más convocantes de la región. Además, la Universidad realizó 52 exposiciones y charlas informativas en localidades de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, reforzando su perfil federal.

La campaña “La UNR en tu distrito” llevó propuestas universitarias, talleres, acciones de salud y cultura a los barrios de Rosario a través de los Centros Municipales de Distrito. En paralelo, se desarrollaron actividades de orientación estudiantil en ciudades como Firmat, San Lorenzo, Venado Tuerto y Villa Constitución, y talleres de iniciación a la vida universitaria en más de 15 escuelas secundarias.

Deporte y vida universitaria

La Dirección de Educación Física sostuvo una intensa agenda durante el año, con más de 30 disciplinas deportivas en funcionamiento y una asistencia mensual que superó las 6 mil personas. Con cinco predios disponibles, la UNR amplió su oferta tras la colocación de un nuevo piso de pasto sintético en el Predio La Reforma, en Francia 750.

También se implementó un curso de buceo en el gimnasio de Moreno 460, se impulsó la Diplomatura en Nutrición y se realizó una nueva edición de “Recorré UNR”, que combinó deporte, historia y cultura, con la participación de más de 400 personas.

“La Universidad no es solo cursar y rendir. Es también generar espacios de encuentro, esparcimiento y prácticas sociales distintas”, sostuvo Sebastián Palomeque, al destacar el rol del deporte en la vida universitaria.

Una política sostenida de inclusión

Desde la UNR subrayaron que las políticas de Bienestar Universitario se consolidaron como una estrategia central para sostener la igualdad de oportunidades. Becas, residencias, comedores, orientación, salud mental y deporte formaron parte de un entramado de herramientas que permitió acompañar las trayectorias académicas y personales de estudiantes, docentes, nodocentes y graduados.

Noticias relacionadas
Estudiar en la cárcel. La UNR tiene siete aulas distribuidas en unidades penitenciarias del sur de la provincia.

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios

Aumenta el estacionamiento medido en Rosario

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

La madre y su bebé posá con los efectivos tras el parto 

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Postales del verano en Rosario, en La Florida

El tiempo en Rosario: el viernes trae algo de alivio, pero sigue el calor

Ver comentarios

Las más leídas

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Ola de calor: cómo enfriar la casa en verano con tres pasos simples y sin usar el aire acondicionado

Ola de calor: cómo enfriar la casa en verano con tres pasos simples y sin usar el aire acondicionado

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

Lo último

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

Consejos para disfrutar del sol y cuidar la piel durante el verano

Consejos para disfrutar del sol y cuidar la piel durante el verano

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Homicidios en Rosario: 2025 cerró con más crímenes que 2024, pero lejos de la década más violenta

Con al menos 116 asesinatos registrados en el departamento Rosario, el año pasado mostró un marcado aumento del 27% respecto de 2024, aunque las cifras siguen muy por debajo de los niveles extremos que marcaron el período más sangriento entre 2013 y 2023.

Homicidios en Rosario: 2025 cerró con más crímenes que 2024, pero lejos de la década más violenta

Por Andrés Abramowski

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario
La Ciudad

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 
La Ciudad

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil
La Ciudad

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países
Política

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Ola de calor: cómo enfriar la casa en verano con tres pasos simples y sin usar el aire acondicionado

Ola de calor: cómo enfriar la casa en verano con tres pasos simples y sin usar el aire acondicionado

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Ovación
En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

Por Juan Iturrez
Ovación

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Lionel Messi y otros cuatro argentinos fueron elegidos en un XI ideal de América 2025

Lionel Messi y otros cuatro argentinos fueron elegidos en un XI ideal de América 2025

Policiales
Homicidios en Rosario: 2025 cerró con más crímenes que 2024, pero lejos de la década más violenta

Por Andrés Abramowski

Policiales

Homicidios en Rosario: 2025 cerró con más crímenes que 2024, pero lejos de la década más violenta

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

La Ciudad
Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario
La Ciudad

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

El tiempo en Rosario: el viernes trae algo de alivio, pero sigue el calor

El tiempo en Rosario: el viernes trae algo de alivio, pero sigue el calor

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

Balacera mortal en Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros
Policiales

Balacera mortal en Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros

Tragedia en Ámsterdam: un incendio destruyó una iglesia histórica en Año Nuevo
Información General

Tragedia en Ámsterdam: un incendio destruyó una iglesia histórica en Año Nuevo

Banco Nación: por un error técnico acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
Información General

Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo

Quini 6: pozo vacante en el tradicional de fin de año, con 20 ganadores en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: pozo vacante en el tradicional de fin de año, con 20 ganadores en el Siempre Sale

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen
Información General

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen

Verano récord en Punta del Este: boom de argentinos, vuelos privados y alquileres de hasta u$s110.000
Información General

Verano récord en Punta del Este: boom de argentinos, vuelos privados y alquileres de hasta u$s110.000

Fuerte polémica en las redes: Zulemita Menem cruzó al Gordo Dan por sus críticas al islam
Política

Fuerte polémica en las redes: Zulemita Menem cruzó al Gordo Dan por sus críticas al islam

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas
Turismo

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos
Policiales

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

El mapa de la crisis: Buenos Aires y Santa Fe encabezan el ranking de conflictos
Economía

El mapa de la crisis: Buenos Aires y Santa Fe encabezan el ranking de conflictos

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 
LA CIUDAD

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem
La Ciudad

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Pullaro afirmó que Rosario será la ciudad más segura de la Argentina

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro afirmó que "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos
La Región

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos

Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior
Política

Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte
Política

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
LA CIUDAD

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141