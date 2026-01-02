El "mejor deportista revelación" es argentino y brilla en el ajedrez a nivel mundial

Con apenas12 años, un joven prodigio oriundo de Buenos Aires recibió un galardón internacional por su destacado nivel como ajedrecista

Faustino Oro es uno de los jóvenes talentos más prodigiosos del deporte argentino.

El ajedrecista Faustino Oro es uno de los jóvenes talentos argentinos más reconocidos de los últimos tiempos , más allá de su corta edad y de su distancia de los grandes eventos deportivos que se transmiten en todo el país. Este prodigioso chico oriundo de Buenos Aires se destacó entre los mejores del mundo en este 2025 .

En el marco de la selección anual de “Los 100 del deporte” que realiza Marca , Faustino fue reconocido como el “mejor deportista revelación internacional” por parte del diario español. Cabe aclarar que el reconocimiento fue definido mediante una votación abierta entre los lectores.

Este galardón le fue otorgado al joven talento argentino luego de un año en el que se destacó en los mundiales de Rápidas y Blitz de Qatar , que lo consolidaron con una proyección que impacta en la escena global del ajedrez y el deporte en general.

Faustino Oro tiene apenas 12 años y ostenta el título de Maestro Internacional de ajedrez , con una carrera que crece a pasos agigantados. En el último tramo del 2025, concretó su paso por el Mundial de ajedrez Blitz en Qatar con una destacada participación que lo afianza como una de las más grandes promesas internacionales del deporte de tablero.

Faustino Oro durante su partida con el noruego Tari, ganador del torneo de ajedrez en Recoleta.

A pesar de enfrentarse a rivales de mayor edad, ranking y experiencia, obtuvo importantes victorias que lo elevaron en la consideración internacional y le dejaron cifras que nunca fueron alcanzadas por otro argentino a su corta edad.

En tanto, Faustino se había quedado con el premio Olimpia de Plata 2025 en ajedrez hace unas semanas y ya mantiene la mira puesta en los retos que atravesará en 2026, entre los que se encuentra la meta de alcanzar el título de Gran Maestro.

El reconocimiento de Marca a Faustino Oro

Este galardón, otorgado por el diario español, posicionó a Oro en el primer lugar con el 27,5% de los votos totales, por encima del futbolista Desiré Doué del Paris Saint-Germain (23,87%) y a la promesa china de la natación mundial Yu Zidi, campeona en Singapur con tan solo doce años (21,12%).

Además del futbolista francés y la nadadora china, también figuraron en la nómina el tenista brasileño João Fonseca, el atleta botsuano Collen Kebinatshipo y la tenista rusa Mirra Andreeva, varios de los talentos emergentes más destacados del deporte mundial.