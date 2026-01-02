La Capital | Policiales | balacera

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

El tiroteo sucedió el lunes pasado a la noche en barrio Empalme Graneros. La víctima tiene 7 años y tuvo que ser asistida en un hospital. El autor, 16

2 de enero 2026 · 13:06hs
Una nena de 7 años fue baleada el lunes 29 de diciembre de 2025 en Génova al 5800.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Una nena de 7 años fue baleada el lunes 29 de diciembre de 2025 en Génova al 5800.

Un adolescente de 16 años quedó en prisión preventiva en principio por el término de 90 días imputado por las lesiones que sufrió una nena de 7 años en una balacera ocurrida el 29 de diciembre en barrio Empalme Graneros.

En la audiencia celebrada el miércoles en el Centro de Justicia Penal, la fiscal de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal de Menores Virginia Gabenara le atribuyó al chico ser el autor de tentativa de homicidio simple en concurso real con portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento simple.

El juez Leandro Lucente, que interviene en caso de menores, aceptó esa tipificación del delito y dispuso que el chico quede en prisión preventiva por el plazo de 90 días en una institución cerrada bajo régimen especializado y ordenó que la Dirección de Intervenciones interdisciplinarias se avoquen al seguimiento del adolescente, indicaron voceros del Ministerio Público de la Acusación.

La duración del arresto podrá ser modificado cumplido ese término si es que lo solicita la Fiscalía mientras la causa avanza hacia el juicio

La balacera que causó heridas a una niña de 7 años sucedió el lunes pasado a la noche en Génova y Cabal, en la zona noroeste de Rosario. Por este hecho, la Policía detuvo a un adolescente de 16 años y a otros dos sospechosos mayores de edad.

De acuerdo a los testimonios que se pudieron recolectar de vecinos de lugar, fue el propio adolescente que fue visto llegar hasta ese lugar en moto, bajarse del rodado empuñando un arma y abrir fuego contra una vivienda.

Uno de los plomos alcanzó a la nena de 7 años que estaba con familiares muy cerca de allí. La víctima fue trasladada por su madre al Hospital de Niños Zona Norte, donde quedó internada fuera de peligro, pero en observación.

Fuentes judiciales aclararon que el menor que fue imputado en estos días es el único acusado por la tentativa de homicidio. Las otras dos personas serán llevadas a juicio por portación ilegal de arma de fuego.

