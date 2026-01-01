El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Con temperaturas cercanas a los 40 grados, miles de personas colmaron La Florida, la rambla Cataluña y las piletas del parque Alem en busca de alivio, mientras el Paraná apareció cubierto de camalotes y el calor extremo marcó el inicio del año en la ciudad.

Rosario verde. Los camalotes se hicieron ver en la costa de La Florida.

Rosario vive un comienzo de 2026 sofocante . Luego de una jornada de fin de año donde la temperatura máxima trepó hasta los 40º, la ciudad se convirtió en una caldera que empujó a cientos de vecinos hacia la costa . El complejo de piletas del parque Alem, el balneario La Florida y la rambla Cataluña se convirtieron en tres de los destinos más elegidos para sortear el calor. Estos se vieron colmados desde las primeras horas de la mañana de este jueves.

Pero en el caso del balneario de la zona norte rosarina, también se pudo apreciar una importante presencia de camalotes, tanto en el sector del boyado del río como en la orilla de la playa .

Sin embargo, la presencia de los camalotes impidió de ninguna manera que los rosarinos disfruten del alivio que otorga el río. Hoy el balneario La Florida (con todos sus servicios) estará abierto hasta las 20 .

Conocidos popularmente en el litoral como camalotes, su nombre científico es Pontederia Crassipes. Se trata de plantas acuáticas que suelen escasear en la región cuando se produce una prolongada bajante del Paraná, y se hacen presencia con fuerza en épocas de crecidas, atravesando el curso del río con rumbo al sur. Esta mañana el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) informó que, de acuerdo a las últimas mediciones, el río Paraná registra una altura de 2,70 metros frente a la ciudad de Rosario .

A pesar de que los camalotes pueden dificultar el ingreso al agua, la necesidad de alivio ante la ola de calor fue más fuerte y los rosarinos convivieron con la flora autóctona en una jornada donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una máxima de 35º y la posibilidad de tormentas aisladas hacia la tarde o noche, lo que podría traer el esperado descenso térmico.

Se espera que para el viernes 2 de enero, con la rotación del viento al sector sur y una máxima más benévola de 32º, la situación en la costa comience a normalizarse.

flora (3) Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Verano 2026 en La Florida

A principios de noviembre comenzó la temporada de verano en el balneario La Florida, con promociones individuales y por grupo familiar, así como por temporada completa. Jubilados y personas con discapacidad ingresan gratis.

Con relación a las tarifas, el ticket para el ingreso a La Florida es de 4 mil pesos, mientras que los menores de 8 años ingresan gratuitamente al predio.

La temporada completa individual tiene un costo de 70.000 pesos. También habrá promociones de lunes a jueves: una entrada individual de 12.000 pesos que cubre 4 días, a utilizar dentro de los 30 días. Y otra de 4x3 para grupos familiares a 12.000 pesos, a utilizar el mismo día.

Además, se podrán alquilar reposeras por 3.000 pesos y sombrillas por 5.000 pesos. Se puede pagar con efectivo, tarjeta o QR y el balneario estará abierto de lunes a lunes de 9 a 20.