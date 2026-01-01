La Capital | Política | Milei

Medios británicos destacaron a Javier Milei entre los líderes más influyentes en 2025

Los periódicos MoneyWeek, The Economist y The Telegraph ubicaron al mandatario argentino entre los tres dirigentes más relevantes en sus rankings

1 de enero 2026 · 14:39hs
El presidente Javier Milei fue destacado por varios medios de comunicación de Gran Bretaña.

Foto: Presidencia de la Nación

El presidente Javier Milei fue destacado por varios medios de comunicación de Gran Bretaña.

Distintos medios de comunicación del Reino Unido de Gran Bretaña destacaron hoy al presidente Javier Milei como uno de los líderes mundiales más influyentes del 2025. Así lo hizo saber este jueves 1º de enero Presidencia de la Nación en un comunicado oficial.

Los periódicos británicos MoneyWeek, The Economist y The Telegraph ubicaron a Milei entre los tres dirigentes más relevantes en sus rankings, “consolidando su proyección internacional y posicionándolo como uno de los referentes del escenario político global”, según indicó Presidencia en un comunicado oficial.

El gobierno nacional puso de relieve la importancia de que los medios británicos lo hayan destacado como una de las figuras más influyentes del mundo.

Qué dicen los medios británicos de Javier Milei

“El influyente periódico inglés The Telegraph posicionó al presidente argentino como el segundo líder mundial de 2025, resaltando la magnitud de las reformas impulsadas en el país y su repercusión internacional”, señaló

El gobierno también precisó que el diario británico subraya el “control de la inflación y el superávit fiscal, principalmente, que dan como resultado la estabilización macroeconómica y el cambio de expectativas, todos elementos que lo ubican entre los dirigentes más influyentes del escenario global”.

>> Leer más: El Año Nuevo de Milei: con sus perros en Olivos y enfocado en la agenda internacional

Por su parte, informó que la revista británica MoneyWeek ubicó a Milei como el segundo líder mundial de 2025, de acuerdo con la votación de sus lectores.

Los logros de Milei, baja de inflación y superávit

“La publicación destacó como hitos centrales de su gestión la reducción de la inflación y la obtención de superávit fiscal, así como el impacto del cambio de rumbo económico implementado en Argentina y los resultados alcanzados en menos de dos años, con mejoras visibles en la actividad económica y el acceso al crédito”, agregó.

Por su parte, el Gobierno destacó que el diario semanal The Economist incluyó al jefe de Estado entre las dos figuras clave de 2025 a nivel global, destacando su rol como protagonista de uno de los procesos de reformas económicas más observados del mundo.

>> Leer más: El gobierno nacional evalúa volver a llamar a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero

Señaló que ese diario remarca “la fuerte baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el ordenamiento fiscal, así como el impacto de sus políticas pro-mercado en la economía argentina, posicionándolo como un caso central del debate internacional sobre reformas estructurales y liderazgo político en contextos de transformación”.

Con temperaturas cercanas a los 40 grados, miles de personas colmaron La Florida, la rambla Cataluña y las piletas del parque Alem en busca de alivio, mientras el Paraná apareció cubierto de camalotes y el calor extremo marcó el inicio del año en la ciudad.
