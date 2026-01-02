Jugadores que quedaron libres: mientras Central espera por un peso pesado, hay otros nombres de jerarquía

Como todos los años, muchos futbolistas terminaron su contrato y están en condiciones de negociar con el club que quieran.

Enzo Pérez es uno de los volantes de renombre que quedaron libres. En Central todas las miradas están puestas en Ignacio Malcorra.

Terminó el 2025 y el último minuto del año se terminaron los contratos de muchos futbolistas con los clubes donde estaban jugando. Uno de los nombres más pesados en esa lista quedó libre en Central y ahora puede negociar con cualquier otro equipo, aunque tiene una oferta para seguir en el Canalla.

Cuando el contrato de un futbolista se termina, el jugador es libre de negociar con cualquier otro equipo porque es tiene el pase en su poder: la ficha ya no pertenece a ningún club, sino al propio jugador.

Como todos los años, este 31 de diciembre se terminaron muchos vínculos en el fútbol argentino y en la lista de futbolistas libres hay varios de jerarquía.

Quizás uno de los más importantes terminó su vínculo con Central y, aunque tiene una propuesta económica para renovar, ahora puede negociar con quien quiera. Se trata de Ignacio Malcorra, quien tiene varios ofrecimientos aunque que más de una vez sugirió que quería seguir en el canalla.

Lo que aleja a Ignacio Malcorra de Central

Al parecer las diferencias entre el club y el volante son económicas. Malcorra tiene 38 años y tenía unas pretensiones económicas que Central dice no poder asumir. En cambio, le hizo una propuesta menor con la intención de que siga. El jugador nunca respondió y quedó libre.

Se trata del jugador más importante para Central en los últimos tres años. Por su talento, por su juego, por goles importantes y por liderazgo, fue la figura destacada en ese período, en el que el Canalla conquistó la Copa de la Liga 2023 y el título de campeón de la Liga 2025.

Hay otros nombres de peso en la nómina, entre los que se destacan dos jugadores que quedaron libres en River: Enzo Pérez y Pity Martínez. El volante central tiene varias propuestas y ya rechazó algunas, pero pese a su edad se descarta que conseguirá club para estirar su vida activa como futbolista un par de años más. A Pity probablemente le cueste un poco más.

En este grupo hay que agregar también a Ever Banega, el ex-Newell's que ya está escuchando ofertas de otros equipos.

Otros nombres en la lista de los jugadores libres

Entre los arqueros, hay dos jugadores de renombre que quedaron libres: Gabriel Arias y Sergio Romero. El primero aceptó una propuesta de Newell's y firmará un contrato por un año. Se trata de un refuerzo de jerarquía para el rojinegro, que necesita reforzar mucho su plantel y en todas las líneas.

Entre los defensores que están sin club se destacan Cristian Lema y Frank Fabbra. Ambos quedaron libres en Boca, el colombiano después de 10 años de jugar en el xeneize. También hay un par de ex-Newell's: Víctor Cuesta y Luciano Lollo, entre ellos. Sobre Cuesta, hay serias probabilidades de que finalmente se quede en el Parque.victor

Los delanteros más destacados entre los que quedaron libres son Luciano Vietto (en Racing), Darío Benedetto (en Newell's, pero ya tiene club) y uno que venía jugando poco pero tiene un apellido pesado en los últimos años, Wanchope Ábila.

La lista es extensísima y muchos jugadores que quedaron libres el último mes del año que terminó ya negociaban con otros clubes desde antes. En los próximos días muchos de ellos estarán en equipos nuevos. En Central, en tanto, siguen esperando que Malcorra acepte la propuesta y se queda en Arroyito.