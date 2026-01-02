La Capital | Ovación | Central

Jugadores que quedaron libres: mientras Central espera por un peso pesado, hay otros nombres de jerarquía

Como todos los años, muchos futbolistas terminaron su contrato y están en condiciones de negociar con el club que quieran.

2 de enero 2026 · 14:37hs
Enzo Pérez es uno de los volantes de renombre que quedaron libres. En Central todas las miradas están puestas en Ignacio Malcorra.

Enzo Pérez es uno de los volantes de renombre que quedaron libres. En Central todas las miradas están puestas en Ignacio Malcorra.

Terminó el 2025 y el último minuto del año se terminaron los contratos de muchos futbolistas con los clubes donde estaban jugando. Uno de los nombres más pesados en esa lista quedó libre en Central y ahora puede negociar con cualquier otro equipo, aunque tiene una oferta para seguir en el Canalla.

Cuando el contrato de un futbolista se termina, el jugador es libre de negociar con cualquier otro equipo porque es tiene el pase en su poder: la ficha ya no pertenece a ningún club, sino al propio jugador.

Como todos los años, este 31 de diciembre se terminaron muchos vínculos en el fútbol argentino y en la lista de futbolistas libres hay varios de jerarquía.

Quizás uno de los más importantes terminó su vínculo con Central y, aunque tiene una propuesta económica para renovar, ahora puede negociar con quien quiera. Se trata de Ignacio Malcorra, quien tiene varios ofrecimientos aunque que más de una vez sugirió que quería seguir en el canalla.

Leer más: Un campeón con la selección argentina está a un paso de firmar con Racing

Lo que aleja a Ignacio Malcorra de Central

Al parecer las diferencias entre el club y el volante son económicas. Malcorra tiene 38 años y tenía unas pretensiones económicas que Central dice no poder asumir. En cambio, le hizo una propuesta menor con la intención de que siga. El jugador nunca respondió y quedó libre.

Se trata del jugador más importante para Central en los últimos tres años. Por su talento, por su juego, por goles importantes y por liderazgo, fue la figura destacada en ese período, en el que el Canalla conquistó la Copa de la Liga 2023 y el título de campeón de la Liga 2025.

Hay otros nombres de peso en la nómina, entre los que se destacan dos jugadores que quedaron libres en River: Enzo Pérez y Pity Martínez. El volante central tiene varias propuestas y ya rechazó algunas, pero pese a su edad se descarta que conseguirá club para estirar su vida activa como futbolista un par de años más. A Pity probablemente le cueste un poco más.

En este grupo hay que agregar también a Ever Banega, el ex-Newell's que ya está escuchando ofertas de otros equipos.

Leer más: El club que pretende a Éver Banega tiene un entrenador con pasado en Newell's

Otros nombres en la lista de los jugadores libres

Entre los arqueros, hay dos jugadores de renombre que quedaron libres: Gabriel Arias y Sergio Romero. El primero aceptó una propuesta de Newell's y firmará un contrato por un año. Se trata de un refuerzo de jerarquía para el rojinegro, que necesita reforzar mucho su plantel y en todas las líneas.

Entre los defensores que están sin club se destacan Cristian Lema y Frank Fabbra. Ambos quedaron libres en Boca, el colombiano después de 10 años de jugar en el xeneize. También hay un par de ex-Newell's: Víctor Cuesta y Luciano Lollo, entre ellos. Sobre Cuesta, hay serias probabilidades de que finalmente se quede en el Parque.victor

Los delanteros más destacados entre los que quedaron libres son Luciano Vietto (en Racing), Darío Benedetto (en Newell's, pero ya tiene club) y uno que venía jugando poco pero tiene un apellido pesado en los últimos años, Wanchope Ábila.

La lista es extensísima y muchos jugadores que quedaron libres el último mes del año que terminó ya negociaban con otros clubes desde antes. En los próximos días muchos de ellos estarán en equipos nuevos. En Central, en tanto, siguen esperando que Malcorra acepte la propuesta y se queda en Arroyito.

Noticias relacionadas
Festejo en el Coloso. En el Apertura 2025 Central derrotó 2 a 1 a Newell’s y uno de los goles fue obra de Gaspar Duarte. 

Las rachas que tendrá que mantener o cortar Central en el Apertura 2026

Ignacio Malcorra tiene la pelota en sus pies, al menos por ahora. En Central lo esperan, hay que ver hasta cuándo.

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Jorge Almirón espera tener el plantel completo cuanto antes. Afrontará un año duro con Central.

El Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para la Libertadores

Cristian Colusso, exjugador de Central, tuvo un amplio recorrido dentro del fútbol y vivió situaciones de todo tipo.

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Ver comentarios

Las más leídas

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

Lo último

Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

La Fiscalía pidió 22 años de prisión para el acusado por el ataque ocurrido en Presidente Roca al 3900. Tras años prófugo, ahora llegó a juicio
Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

En Argentino volverá un técnico con pasado en la Asociación Rosarina de Fútbol

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Ovación
El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

Por Hernán Cabrera
Ovación

El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

El primer refuerzo de Newell´s es bajo los tres palos: llega el ex-Racing Gabriel Arias

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Policiales
Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas

La Ciudad
Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el año nuevo

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Cursos gratis de jardinería en Rosario durante enero: cómo anotarse

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste
La Ciudad

Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal
Información General

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal

Viernes ventoso, con chances de lluvias y alerta amarillo por calor intenso
LA CIUDAD

Viernes ventoso, con chances de lluvias y alerta amarillo por calor intenso

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario
La Ciudad

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países
Política

Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 
La Ciudad

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos
Ovación

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Newells inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez
Ovación

Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil
La Ciudad

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación
Economía

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año
La Ciudad

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis
Información General

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
LA CIUDAD

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
En el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural
Información General

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco