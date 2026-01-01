Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

Una de sus excompañeras de reality fue la encargada de viralizar las últimas novedades y crece la preocupación.

El fin de semana se conoció que Silvina Scheffler se encontraba internada por haber contraído leptospirosis, una enfermedad que puede ser transmitida por las ratas .

En las últimas horas, una de sus excompañeras de Gran Hermano contó que habló con ella y que las novedades no eran alentadoras, ya que su salud se complicó.

“Intercambié un par de mensajes con ella y se la escuchaba bastante mal. Estaba muy esperanzada con recibir el alta porque la habían pasado a una habitación común, pero ayer volvió a levantar fiebre y la pasaron a una habitación intermedia”, explicó Nadia Epstein en el programa A la tarde (América).

La villana de la cuarta edición del reality sorprendió al deslizar que en realidad no está claro que Silvina tenga leptopirosis: “Estuvo 24 horas sin fiebre y volvió. Puede ser cualquier otro tipo de virus”.

En sus redes, la “profe” no habló de su estado, pero sí compartió un video en el que le deseaban energías positivas.

Horas antes, Scheffler le había mandado un mensaje a Fernanda Iglesias en el que le reconoció que estaba “bastante complicada”.

“Me está costando mucho poder salir adelante. Pero voy saliendo de a poco, si Dios quiere. Pero es una lucha superdifícil", se le escuchó decir.

¿Qué es la leptospirosis?

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa que vuelve a estar en agenda cada vez que hay lluvias intensas o inundaciones.

Está causada por una bacteria que se transmite de los animales a las personas, principalmente a través de la orina de ratas, perros, vacas y otros animales, que contamina el agua y el barro.

El contagio se produce cuando esa bacteria ingresa al cuerpo por cortes en la piel o por las mucosas, como los ojos, la nariz o la boca.

Los síntomas suelen aparecer entre una y dos semanas después del contacto y pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza, fuertes dolores musculares —especialmente en las piernas—, escalofríos, náuseas y enrojecimiento ocular.

En los casos más graves, la enfermedad puede derivar en complicaciones hepáticas, renales o hemorragias, por lo que el diagnóstico temprano es clave.