La Capital | Información General | estado de salud

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

Una de sus excompañeras de reality fue la encargada de viralizar las últimas novedades y crece la preocupación.

1 de enero 2026 · 14:52hs
Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis

El fin de semana se conoció que Silvina Scheffler se encontraba internada por haber contraído leptospirosis, una enfermedad que puede ser transmitida por las ratas.

En las últimas horas, una de sus excompañeras de Gran Hermano contó que habló con ella y que las novedades no eran alentadoras, ya que su salud se complicó.

“Intercambié un par de mensajes con ella y se la escuchaba bastante mal. Estaba muy esperanzada con recibir el alta porque la habían pasado a una habitación común, pero ayer volvió a levantar fiebre y la pasaron a una habitación intermedia”, explicó Nadia Epstein en el programa A la tarde (América).

La villana de la cuarta edición del reality sorprendió al deslizar que en realidad no está claro que Silvina tenga leptopirosis: “Estuvo 24 horas sin fiebre y volvió. Puede ser cualquier otro tipo de virus”.

En sus redes, la “profe” no habló de su estado, pero sí compartió un video en el que le deseaban energías positivas.

Horas antes, Scheffler le había mandado un mensaje a Fernanda Iglesias en el que le reconoció que estaba “bastante complicada”.

“Me está costando mucho poder salir adelante. Pero voy saliendo de a poco, si Dios quiere. Pero es una lucha superdifícil", se le escuchó decir.

¿Qué es la leptospirosis?

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa que vuelve a estar en agenda cada vez que hay lluvias intensas o inundaciones.

Está causada por una bacteria que se transmite de los animales a las personas, principalmente a través de la orina de ratas, perros, vacas y otros animales, que contamina el agua y el barro.

El contagio se produce cuando esa bacteria ingresa al cuerpo por cortes en la piel o por las mucosas, como los ojos, la nariz o la boca.

Los síntomas suelen aparecer entre una y dos semanas después del contacto y pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza, fuertes dolores musculares —especialmente en las piernas—, escalofríos, náuseas y enrojecimiento ocular.

En los casos más graves, la enfermedad puede derivar en complicaciones hepáticas, renales o hemorragias, por lo que el diagnóstico temprano es clave.

Noticias relacionadas
La tradicional vestimenta para despedir el año que termina y darle la bienvenida al que llega

Pureza y renovación: por qué hay que vestirse de blanco en Año Nuevo

Ola de calor. El aire acondicionado gasta hasta un 90% más energía que un ventilador.

Ola de calor: cómo enfriar la casa en verano con tres pasos simples y sin usar el aire acondicionado

Pozo vacante en el tradicional Quini 6 de fin de año.

Quini 6: pozo vacante en el tradicional de fin de año, con 20 ganadores en el Siempre Sale

El chef Christian Petersen se descompensó en una expedición para ascender al volcán Lanín.

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo

Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen

Lo último

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Cristina Kirchner continúa internada y a la espera de novedades en la feria judicial

Cristina Kirchner continúa internada y a la espera de novedades en la feria judicial

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Con temperaturas cercanas a los 40 grados, miles de personas colmaron La Florida, la rambla Cataluña y las piletas del parque Alem en busca de alivio, mientras el Paraná apareció cubierto de camalotes y el calor extremo marcó el inicio del año en la ciudad.
El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 
Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
LA CIUDAD

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso

El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martín
LA CIUDAD

El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martín

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
En el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano
Policiales

Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex Gran Hermano que está internada por leptospirosis
Información General

Se complicó el estado de salud de Silvina Scheffler, la ex "Gran Hermano" que está internada por leptospirosis

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?

El tiempo en Rosario: tras un fin de año de calor extremo, ¿llega el alivio este jueves?

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo

Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Ovación
Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3
Ovación

Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3

Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3

Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3

Matías Giroldi: Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido

Matías Giroldi: "Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido"

La AFA tomó una drástica decisión con los futbolistas juveniles y la patria potestad

La AFA tomó una drástica decisión con los futbolistas juveniles y la patria potestad

Policiales
Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
En el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

Homicidios, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Homicidios, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

La Ciudad
El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 
La Ciudad

El año arrancó en Rosario con playas tapizadas de camalotes y el calor al límite 

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso

Ante el calor del año nuevo, los rosarinos se volcaron a La Florida y las piletas del parque Alem

Ante el calor del año nuevo, los rosarinos se volcaron a La Florida y las piletas del parque Alem

El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martín

El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martín

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas
Turismo

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos
Policiales

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

El mapa de la crisis: Buenos Aires y Santa Fe encabezan el ranking de conflictos
Economía

El mapa de la crisis: Buenos Aires y Santa Fe encabezan el ranking de conflictos

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 
LA CIUDAD

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem
La Ciudad

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Pullaro afirmó que Rosario será la ciudad más segura de la Argentina

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro afirmó que "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos
La Región

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto
La Región

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior
Política

Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte
Política

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
LA CIUDAD

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Información General

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Un apellido maldito: las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Información general

Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario