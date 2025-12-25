Buenos Aires: una nena de 12 años está grave tras ser herida por una bala perdida La menor fue asistida primero en un centro de salud y luego debió ser trasladada a otro por la gravedad del caso. 25 de diciembre 2025 · 11:10hs

Una nena de 12 años está internada con una grave herida en su cabeza, producto de una bala perdida.

Una nena de 12 años está internada con una grave herida en su cabeza, producto de una bala perdida. El episodio se registró en la madrugada de este jueves, en medio de los festejos por la Navidad, en la provincia de Buenos Aires.

Según las primeras informaciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada cuando la nena recibió la bala mientras se encontraba con su familia celebrando la Navidad.

En un primer momento, la víctima fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, pero dada la gravedad de la herida luego cerca de las 6 fue derivada a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía donde permanece internada en el área de terapia intensiva.