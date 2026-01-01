La Capital | Policiales | Doble crimen

Doble crimen: hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Sucedió en el río Coronda. Los cuerpos fueron encontrados a la deriva junto a un vacuno muerto. La principal hipótesis apunta a un enfrentamiento por cuatrerismo en zona de islas.

1 de enero 2026 · 10:34hs
Un doble crimen sacudió al departamento La Capital. Dos hombres fueron asesinados a escopetazos y sus cuerpos fueron hallados en una lancha que flotaba a la deriva en el río Coronda, en jurisdicción de la localidad de Sauce Viejo. El macabro cuadro del doble crimen se completaba además con la presencia, junto a los dos cuerpos humanos, del cadáver de un animal vacuno.

El alerta sobre la aparición de la lancha ingresó a través de la central de emergencias 911 pasado el mediodía del miércoles. Vecinos de la zona advirtieron un embarcación sin rumbo sobre el río Coronda y al acercarse advirtieron que había dos personas inmóviles. Al lugar arribaron de inmediato efectivos de la Comisaría 19ª y personal de la Prefectura Naval Argentina, quienes aseguraron la embarcación y confirmaron que ambos hombres se encontraban sin vida.

Posteriormente, peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el médico legista determinaron que las víctimas presentaban múltiples heridas compatibles con disparos de escopeta. Los cartuchos de plomo hallados en la escena sugieren un ataque a corta distancia y con un alto poder de fuego.

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Si bien las víctimas aún no han sido identificadas, los investigadores manejan una hipótesis central basada en la evidencia hallada en la lancha: el robo de ganado. La presencia del animal vacuno muerto dentro de la embarcación refuerza la teoría de que los hombres fueron sorprendidos por el propietario del ganado o un puestero en la zona de islas, quien habría disparado a mansalva para evitar el robo.

La falta de testigos directos y la ausencia de cámaras de videovigilancia en el entorno fluvial presentan un desafío para los investigadores en el hallazgo de los supuestos asesinados. Los esfuerzos actuales se centran en la identificación de las víctimas mediante toma de huellas dactilares y necropsia en la morgue judicial; rastreo de la embarcación y verificación de la matrícula para dar con el titular registral; y peritaje del vacuno con el análisis de marcas y señales en el animal para identificar al dueño y determinar el lugar del presunto robo.

El fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomó intervención en el caso, ordenando el traslado de los cuerpos y el secuestro de la lancha para peritajes criminalísticos profundos. Se busca establecer con precisión la hora del ataque y el punto exacto del río donde se originó el tiroteo antes de que la corriente arrastrara la lancha hacia la costa de Sauce Viejo.

Cinco homicidios en un día en el departamento La Capital

En una jornada marcada por la violencia extrema, este miércoles 31 de diciembre de 2025 se registraron cinco homicidios en el departamento La Capital, un hecho de una gravedad inusual que solo encuentra antecedentes similares en dos ocasiones en los archivos del Diario UNO de Santa Fe.

De acuerdo al relevamiento histórico del medio, la última vez que se había alcanzado una cifra semejante fue el jueves 30 de diciembre de 2017, mientras que el primer antecedente reciente se remonta al lunes 2 de junio de 2014, cuando también se contabilizaron cinco asesinatos en un solo día en la ciudad y su área metropolitana.

