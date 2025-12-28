Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

El Mercedes-Benz 230 SL perdió una rueda y fue embestido en la Autopista Panamericana. Horas antes habían concluido una restauración que duró 24 meses

Un Mercedes-Benz 230 SL, una joya de la ingeniería alemana valuada en hasta 180.000 dólares, protagonizó un choque múltiple en la Autopista Panamericana, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). El resultado: el auto de colección quedó destruido.

Según trascendió, una tuerca mal ajustada a la salida del taller provocó el desprendimiento de una rueda en plena vía rápida, lo que derivó en el accidente.

El siniestro ocurrió cerca de las 9.30 del sábado, a la altura del cruce con el Camino del Buen Ayre. El dueño del vehículo lo había retirado esa misma mañana luego de una extensa refacción.

Un auto valuado en 180 mil dólares fue chocado en Panamericana El Mercedes Benz había perdido una rueda y por eso estaba parado en medio de la autopista. No hubo heridos, pero el auto quedó destruido pic.twitter.com/hRVSjij18B

La falla mecánica motivó la pérdida de una rueda y dejó al coche inmovilizado en el carril izquierdo, desatando una reacción en cadena.

La rueda desprendida rodó unos metros y el auto quedó detenido y sin señalización en una zona de alta velocidad, mientras que un vehículo que circulaba en el mismo sentido no logró advertir el obstáculo a tiempo y embistió la parte trasera del Mercedes Pagoda, proyectándolo contra el guardarraíl y provocando que otros vehículos también se vieran involucrados en el accidente.

Pese a la espectacularidad de las imágenes, no se reportaron heridos de gravedad, aunque los daños materiales son totales e irreparables para el auto de colección.

La unidad siniestrada había pasado los últimos 24 meses en un proceso de restauración artesanal.