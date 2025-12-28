Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

policiales
Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
La Región
Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe
Ovación
Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
OVACIÓN
El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende
Ovación
Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central
Política
Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe
La Ciudad
Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera"
La Ciudad
Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto
Policiales
Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera
La Ciudad
Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
Información General
Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026
Economía
La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Policiales
Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
politica
El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto
Policiales
Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: cuatro casos en 2025
la region
Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción
OVACIÓN
Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027
OVACIÓN
"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro
Salud
Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Policiales
Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur