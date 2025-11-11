La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga en 2023 a su detención con 400 kilos de cocaína

Brian Bilbao era requerido solo por una causa federal. Fue detenido en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz cuando circulaba en una camioneta con droga

Brian Bilbao , uno de los diez prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe, fue detenido este martes en una localidad bonaerense. Lo atraparon cuando circulaba en una camioneta con 400 kilos de cocaína, droga que según trascendió había descargado de una avioneta. Su caída se suma a las de su hermano y otro miembro de una banda investigada por la Justicia federal y que tiene otros prófugos.

Brian Bilbao, de 48 años, es apodado Patoruzek de acuerdo a lo trascendido en la causa federal por la que estaba prófugo desde 2023. Lo consideran jefe de una organización criminal dedicada al transporte de cocaína desde Bolivia a la provincia de Santa Fe. Además consolidaron un esquema de lavado de dinero con empresas rosarinas de varios rubros.

Este martes, en el marco de la investigación que lleva adelante la Procuraduría de Narcocriminalidad, un operativo de Gendarmería culminó con la detención de Bilbao. Según una versión preliminar, lo aprehendieron en Exaltación de la Cruz mientras seguían un traslado de cocaína que se realizaba en la avioneta. Los paquetes fueron cargados en una camioneta que luego fue interceptada y en la cual estaba el prófugo, que llevaba documentación de una identidad falsa.

Buscado

Desde mitad de año Brian Bilbao y su hermano Waldo integraban la lista de prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe, aunque no se conoce causa en su contra en la justicia santafesina. El gobierno ofrecía 50 millones de pesos por cada uno. Waldo fue detenido a mediados de septiembre en un departamento de El Palomar, el edificio ubicado en Colón al 1200, barrio Martin del centro rosarino. Ya en julio había sido detenido otro investigado como parte de la banda, Pablo Javier Raynaud.

>> Leer más: Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

La investigación comenzó en agosto de 2020 cuando un comando de Gendarmería intentó capturar a un grupo dedicado al traslado de cocaína que iba a bajar un cargamento en un campo cercano a Cañada de Gómez. Mientras vigilaban la zona vieron una avioneta y una camioneta que le seguía el camino, por lo cual comenzó una persecución que terminó con el vehículo volcado, dos ocupantes muertos y uno detenido. Los celulares secuestrados allí fueron una clave para abrir el expediente.

Brian Bilbao fue identificado como líder. Vivía con su familia en Tierra de Sueños 3 de Roldán. En octubre de 2023 se realizó el operativo Cosecha Blanca en un hangar del club de golf Campo Timbó, Oliveros, que tiene su propia pista de aterrizaje. Pretendían detener a los Bilbao y el resto de la organización, pero solo aprehendieron a los eslabones más bajos: los colombianos Santiago Arbeláez Zapata y José David Hurtado Osorio, a quienes descubrieron limpiando la avioneta con productos químicos y una aspiradora que, luego de ser peritada, se supo que tenía restos de cocaína. Para entonces, tal vez por un dato con el que lograron anticiparse, los hermanos Bilbao y otros miembros de la banda lograron una fuga silenciosa y se mantuvieron prófugos por dos años.

Lavado

Además de los hermanos Bilbao y Raynadu, la banda contaba con otros integrantes con experiencia en el narcotráfico. Los ya detenidos son los colombianos Juan Manuel Gómez Orrego, Santiago Arbeláez Zapata, José David Hurtado Osorno y Julián David Correa Posso, relacionados a la mecánica de los aviones. También fueron procesados el piloto Juan Alberto Clerici, Ángel Ramón Narvay, Mauricio Aranda, Claudio Di Mare y Martín Morales, Wilmer Bolivar Cano, Santiago Javier Rubén Cacciagione, Guadalupe Torrés Servín, Tomás Abel González, Germán Urán, Rita Martínez, Adriana Morales y Blas Santos.

>> Leer más: Cocaína, avionetas y empresas para lavado: acusaron al narco que estuvo prófugo casi dos años

Los Bilbao estaban prófugos al igual que otros miembros de sus familias. Son Paola Vanesa Acuña, pareja de Brian y su hijastro Yoel Denis Aragón. También tienen pedido de captura Mariano Miguel Zuviría y Maximiliano Javier Martínez.

Según los investigadores, la banda volcó sus ganancias a "actividades comerciales lícitas para ingresar el dinero o los bienes provenientes del narcotráfico, con el objeto de darles apariencia lícita y lograr su reutilización”. En ese sentido detectaron maniobras en rubros de taxis, locales gastronómicos, compra y venta de vehículos, organización de eventos, adquisición de inmuebles y partes de empresas agropecuarias.