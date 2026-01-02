Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados en el bote

La Justicia santafesina confirmó que las víctimas del asesinato en Sauce Viejo tenían un vínculo familiar

La investigación sobre el doble crimen en el río Coronda dio este jueves un paso clave para reconstruir lo ocurrido en vísperas de Año Nuevo en Sauce Viejo, cuando trascendió la denuncia sobre los cadáveres tirados en un bote a la deriva. La policía confirmó que las dos personas asesinadas vivían en la ciudad de Santa Fe y eran parientes .

Fuentes oficiales detallaron que los cuerpos hallados el último miércoles al sur de la capital provincial corresponden a José Oscar Cabrera y Félix Martín Cabrera . El registro de identidad indica que ambos eran pescadores y tenían domicilio en Alto Verde .

Luego de la denuncia en Sauce Viejo, el reporte enviado al Ministerio Público de la Acusación (MPA) señala que los hombres baleados eran primos entre sí . Al margen de este vínculo familiar, las autoridades aún deben establecer en qué circunstancias fueron asesinados.

El fiscal Carlos Lacuadra solicitó la autopsia de los cadáveres para profundizar la pesquisa. Si bien rápidamente se instaló la teoría de un doble homicidio vinculado al robo de ganado en las islas, el funcionario no descartó ninguna hipótesis a la hora de buscar evidencia.

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

La muerte de los pescadores trascendió después de las 13 de este miércoles, cuando vecinos de la calle Bouchard notaron que había una canoa a la deriva en el río. La embarcación se desplazaba en forma irregular frente a Sauce Viejo y decidieron llamar al 911 de inmediato.

>> Leer más: Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Cuando los policías de la comisaría 19ª llegaron al lugar, encontraron la embarcación detenida entre camalotes, cerca de la calle Jujuy. Como no podían acceder a ese lugar a pie, pidieron ayuda al personal de Prefectura Naval Argentina y confirmaron lo que temían los testigos ni bien advirtieron que el bote iba a flotando sin rumbo.

Los Cabrera ya habían fallecido a primera hora de la tarde y se pensaba que podían ser cuatreros de la zona. Ambos presentaban múltiples heridas de bala y también había armas de fuego. Además, los investigadores confirmaron el hallazgo de un animal muerto. En primera instancia, los agentes decidieron trasladar la embarcación hasta la orilla para facilitar la tarea posterior de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).