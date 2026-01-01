La Capital | Ovación | Newell's

Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez

El 2026 empezó con necesidades para Newell's y con la prioridad de formar un equipo nuevo con la dupla Orsi-Gómez. Todas las tratativas.

1 de enero 2026 · 18:24hs
La dupla Orsi-Gómez en acción en el predio Jorge Griffa. Empezó una nueva etapa en Newells.

Sebastián Suárez Meccia

La dupla Orsi-Gómez en acción en el predio Jorge Griffa. Empezó una nueva etapa en Newell's.

La dupla Orsi-Gómez empezó a trabajar en Bella Vista ni bien fue presentada en Newell's, pero está claro que esto recién empieza y hay mucho trabajo para armar un plantel competitivo. De hecho, aún no llegó ningún refuerzo y el campeonato empieza el 23 de enero. Las urgencias priman en el mundo leproso.

Por lo pronto, una de las noticias más importantes en materia de fútbol desde que asumió la nueva dirigencia el 14 de diciembre fue extender el contrato de una de las joyas de la cantera: Jerónimo Gómez Mattar.

También, que el mismo presidente Ignacio Boero apuntó que había cerrado de palabra la continuidad de Luciano Herrera, de los refuerzos del 2025, sin dudas el mejor de ellos. Pero está claro que hace falta más.

Nombres que se manejan en Newell's

Por ejemplo, ya parece un hecho que Carlos González no renovará, que era una de las dudas, y tampoco está asegurada la continuidad de Juan Espínola, pese a que tiene contrato.

Precisamente, es en el puesto de arquero donde Newell's habría apuntado a la llegada de Gabriel Arias. La dupla técnica busca un arquero de probada experiencia para el arco, quizás consciente de que en 2025 el equipo rojinegro dio un salto con Kaylor Navas.

>>Leer más: Cuánto dinero recibirá Newell's por el pase de Tomás Jacob a un club de la Major League Soccer

El chileno Arias quedó libre de Racing y si llega al Parque habrá que ver donde quedan ubicados Williams Barlasina y el retornado Josué Reinatti. Matías Tagliamonte, de buen rendimiento en Unión pero que debe volver al equipo de Avellaneda era otra que interesaba.

Adelante, la segura baja de Cocoliso y la posible vuelta de Juan Ignacio Ramírez, no impiden nuevas búsquedas. En las últimas horas sonó fuerte el nombre de un extremo argentino, que juega en City Torque de Uruguay: Walter Núñez, de 22 años.

Otro jugador que pasó por ese club oriental y que viene de Platense, es pretendido por Orsi-Gómez, que lo dirigieron: Oscar Salomón. El defensor volvió a Boca, Newell's quiere un préstamo y habría un interés de Colo Colo de comprarlo.

En la defensa, se busca renovar el préstamo con el experimentado Víctor Cuesta, que estaría analizando otras opciones.

Leandro Toti Iglesias se despidió de Newells con un emotivo mensaje en sus redes. Aquí se lo ve con los dos trofeos que conquistó en el Parque.

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Ignacio Boero, presidente de Newells, aseguró que el club está hipotecado y devastado tras la salida de Astore.

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Gabriel Arias se anticipa a Copetti en un partido entre Racing y Central. Ahora podría jugar en Newells.

Newell's le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Luciano Herrera festeja su gol, el primero de Newells en Parque Patricios. 

En Newell's, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

Por Andrés Abramowski

